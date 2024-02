Pour le deuxième match du Tournoi des 6 Nations, le XV de France se déplace en Écosse. Willemse suspendu, Taofifenua blessé, la deuxième ligne est l'un des chantiers de la semaine pour Fabien Galthié. Pour l'heure, le sélectionneur ne semble pas prêt à bousculer son 15 de départ.

Avec qui en Écosse ? C'est la grande question de ce début de semaine après la défaite sans appel face à l'Irlande lors de la première journée du 6 Nations. Tout changer, ajuster ou reconduire le même 15 de départ ? Si le débat anime les discussions, c'est bien le staff français et au premier chef Fabien Galthié qui tranchera. Ce lundi dans l'édition de Midi Olympique, c'est plutôt l'idée d'une composition sensiblement identique que face au Trèfle qui semble être à l'esprit du sélectionneur, comme ce dernier l'avait annoncé en conférence de presse : "Je n’imagine donc pas, à l’exception des forfaits de Romain Taofifenua qui a une infection à la jambe, de Paul Willemse qui sera suspendu en raison de son carton rouge et Reda Wardi blessé au poignet, de changement pour la semaine prochaine."

La paire Woki - Gabrillagues tient la corde

Évidemment, avec la suspension de Paul Willemse, la deuxième ligne devra être changée pour ce deuxième match du Tournoi. Titulaire au poste de numéro 4 pour son grand retour en Bleu, Paul Gabrillagues pourrait glisser à droite de l'attelage pour permettre à Cameron Woki de retrouver une place de titulaire. Les aptitudes en touche du Racingman jouent en sa faveur. Auteur d'une entrée plus que correcte face à l'Irlande dans un contexte difficile, Posolo Tuilagi serait ainsi reconduit sur le banc des finisseurs, aux côtés du Toulonnais Halagahu, rappelé pour préparer l'Écosse.

Fickou conforté, Mauvaka concurrencé

Si la deuxième ligne est assurée d'être changée, la question se pose au poste de talonneur. Peato Mauvaka, bien qu'irrésistible ces derniers mois, n'a pas réalisé sa meilleure performance face aux Irlandais et à ce poste, la concurrence est féroce avec un Julien Marchand en embuscade et prêt à retrouver son rôle de titulaire qui était le sien en équipe de France avant sa blessure. Enfin, pas d'autres changements à noter. Comme annoncé, Maxime Lucu devrait guider le jeu des Bleus à Murrayfield avec son compère Matthieu Jalibert. Au centre, malgré sa période difficile et l'explosion de jeunes talents prêts à renverser la table (Gailleton, Depoortere), Gaël Fickou a de grandes chances d'avoir la confiance de son sélectionneur avec son coéquipier habituel Jonathan Danty. La dernière zone d'ombre entoure l'une des ailes du XV de France. Si Damian Penaud n'est pas inquiété, Yoram Moefana et Louis Bielle-Biarrey se disputent la place de titulaire de l'autre côté du terrain. Mais ici encore, pas de surprise, c'était déjà le cas pour l'Irlande.

L'équipe probable contre l'Écosse Le XV probable : 15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Moefana ou Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon, 8. Alldritt (cap), 6. Cros ; 5. Gabrillagues, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Marchand ou Mauvaka, 1. Baille. Remplaçants : 16. Mauvaka ou Marchand, 17. S. Taofifenua, 18. Aldegheri, 19. Tuilagi, 20. Halagahu, 21. Pa. Boudehent, 22. Le Garrec, 23. Moefana ou Bielle-Biarrey.

Le match France - Écosse se déroulera samedi à 15h15 à Murrayfield. Fabien Galthié annoncera l'équipe jeudi à 11h30 devant les médias.