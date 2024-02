Brouillon, peu inspiré et surtout desservi par un paquet d’avants bousculé pendant plus d’une heure, Maxime Lucu a vécu l’enfer à Marseille. Il sera malgré tout titulaire en cosse, samedi.

Avant d’entrer pleinement dans le vif du sujet, permettez-nous cette simple question en guise de préambule : à quoi un demi de mêlée, aussi fort soit-il, est-il réduit derrière un pack en souffrance ? Et un numéro 9 peut-il vraiment briller si l’édifice qui lui sert d’avant-garde tremble en toutes ses strates ? Si vous avez un tant soit peu pratiqué ce sport ou que vous en connaissez la culture et les mœurs, vous comprendrez rapidement où l’on veut en venir.

Car il ne s’agit ici ni de se voiler la face, ni de dédouaner Maxime Lucu : vendredi soir, le demi de mêlée de l’Union Bordeaux-Bègles a raté tout ce qu’il a entrepris, manqué de longueur dans ses sorties de camp, réalisé plusieurs mauvais choix et naturellement flétri le trèfle à quatre feuilles qui l’accompagnait jusque-là (18 victoires en 18 sélections). Les faits sont là et malgré toute la bonne volonté du monde, on eut donc à Marseille bien du mal à ne pas comparer la moindre action de Lucu avec ce qu’aurait probablement fait à sa place l’habituel dépositaire du maillot. Et, depuis les tribunes, on s’est maintes fois dit que le XV de France perdait avec lui quinze mètres sur chaque dégagement, que la troisième ligne irlandaise était rarement fixée et qu’in fine, le travail préalable que ne pouvait faire le Bordelo-Béglais autour des regroupements avait nécessairement des répercussions sur les extérieurs, où Damian Penaud et Thomas Ramos, entre autres, n’eurent à disposition guère d’espace. Ils furent une fois découpés par Hugo Keenan, la suivante étouffés dans les bras velus de Bundee Aki et Robbie Henshaw. Ceci étant posé, les Bleus auraient-ils battu l’Irlande avec Dupont dans leurs rangs ? On est néanmoins en droit d’en douter…

Une nouvelle (et dernière) chance ?

Pour la première fois de sa carrière internationale, Maxime Lucu fut donc projeté vendredi soir en pleine lumière et cela ne lui a pas réussi : aveuglé par les projecteurs et abandonné ou presque par ses gros, l’enfant de Saint-Pée-sur-Nivelle a d’ailleurs cristallisé une partie de la colère des supporters tricolores, après la rencontre. Va-t-il pour autant en payer le prix ? Dans les couloirs du stade Vélodrome, le sélectionneur national Fabien Galthié a rapidement ouvert le parapluie, lorsque les questions du grand chambardement ont commencé à poindre dans l’assistance : "J’ai dit aux joueurs qu’ils ne doivent surtout pas avoir ces pensées lorsqu’ils sont sur le terrain. Même si ça se passe mal, ils ne doivent pas penser qu’ils vont payer leur sélection. Surtout pas. Je n’imagine donc pas, à l’exception des forfaits de Romain Taofifenua qui a une infection à la jambe, de Paul Willemse qui sera suspendu en raison de son carton rouge et Reda Wardi blessé au poignet, de changement pour la semaine prochaine."

De toute évidence, et une semaine seulement après être lourdement tombé de cheval face à l’Irlande, Maxime Lucu aura à Edimbourg, et aux côtés de son coéquipier de club Matthieu Jalibert, une nouvelle chance de prouver qu’il a en lui tant d’autres pouvoirs que celui de raviver le souvenir de l’absence d’Antoine Dupont dès lors qu’il touche le ballon. Et à bien des égards, on trouve ça plutôt sain…