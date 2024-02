L'équipe de France a dévoilé la liste des 7 joueurs supplémentaires convoqués à Marcoussis pour préparer le prochain match du Tournoi des 6 Nations et le déplacement en Écosse. Le pilier gauche Dany Priso remplace Reda Wardi, forfait pour le reste de la compétition. Depoortere ou encore Gailleton sont aussi de la partie.

Après le trou noir, place à la réaction. Les Bleus ont raté leur entrée en lice dans le Tournoi des 6 Nations avec une large défaite face à l'Irlande (17-38). Une déroute qui a aussi laissé des traces physiquement. Le pilier gauche Reda Wardi s'est fracturé le poignet et va se faire opérer. Forfait pour le reste de la compétition, c'est le Toulonnais Dany Priso qui prend sa place dans le groupe France. À noter que Sébastien Taofifenua n'a pas été relâché cette semaine et conserve donc sa place. Les Bleus prépareront le deuxième match du Tournoi avec trois piliers gauches (Priso, Baille et Taofifenua).

Le staff a également convoqué six autres joueurs pour préparer la rencontre face au XV du Chardon. On retrouve dans cette liste de jeunes joueurs comme le centre de l'UBB Nicolas Depoortere (titulaire ce dimanche soir face à Toulon), ou encore Émilien Gailleton (Pau). La polyvalence de Léo Barré intéresse également Fabien Galthié, qui a choisi de rappeler le Parisien.

Les 7 joueurs supplémentaires convoqués pour l'Écosse Léo Barré (Stade français, 21 ans), Nicolas Depoortere (UBB, 21 ans), Émilien Gailleton (Pau, 20 ans), Matthias Halagahu (Toulon, 22 ans), Thomas Laclayat (Racing 92, 26 ans), Dany Priso (Toulon, 30 ans), Alexandre Roumat (Toulouse, 26 ans)

Romain Taofifenua forfait

Comme annoncé par Fabien Galthié en conférence de presse, le deuxième ligne Romain Taofifenua ne pourra pas tenir sa place en Écosse. Le Lyonnais souffre d'une infection à la jambe. Il est remplacé numériquement par le Toulonnais Matthias Halagahu, qui enchaîne les allers retours entre son club et le CNR. Alexandre Roumat et Thomas Laclayat complètent la liste des joueurs appelés. Mais le sélectionneur l'a confié, mis à part les changements forcés à cause des forfaits de Wardi et Taofifenua, "[il] n'imagine pas de changement pour la semaine prochaine."

Le groupe pour préparer l'Écosse Piliers : Baille, Priso, S. Taofifenua, Aldegheri, Atonio, Laclayat Talonneurs : Marchand, Mauvaka, Barlot Deuxièmes ligne : Tuilagi, Woki, Gabrillagues, Halagahu Troisièmes ligne : Alldritt, Cros, Ollivon, Abadie, Boudehent, Roumat Demis de mêlée : Le Garrec, Lucu Demis d'ouverture : Gibert, Jalibert Centres : Danty, Depoortere, Fickou, Moefana, Gailleton Ailiers : Bielle-Biarrey, Penaud, Lebel Arrières : Barré, Ramos

Les Bleus défieront les Écossais samedi 10 février prochain à 15h15 pour éviter une troisième défaite consécutive.