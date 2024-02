En marge de la victoire des siens face à Lyon ce samedi, le manager clermontois est revenu sur la défaite du XV de France face à l'Irlande. Christophe Urios avoue qu'il n'a pas réussi à regarder ce match jusqu'au bout tant les Bleus se trouvaient en difficulté...

Au lendemain de la défaite du XV de France face à l'Irlande se jouait la quatorzième journée du championnat. Un échec qui a marqué les esprits et qui faisait forcément parler dans les travées du Top 14. Pour Christophe Urios, la soirée se terminait en tout cas bien mieux que celle de Fabien Galthié la veille. Après avoir glané une victoire ô combien importante face à Lyon, les Clermontois pouvaient respirer un bon coup. Le manager de l'ASM se présentait donc sourire aux lèvres en conférence de presse d'après-match.

Ils doivent aussi évacuer l’échec de la Coupe du monde

Si Christophe Urios s'est plutôt étendu sur la victoire des siens, il a également abordé les difficultés de l'équipe de France en ouverture de ce Tournoi des 6 Nations : "J’ai arrêté de regarder le match à la mi-temps parce que j’ai compris que cela allait être dur pour le XV de France." Et il ne s'était pas trompé, dur, ça l'a été. Les Français ont eu toutes les peines du monde face à ce XV du Trèfle et pour le manager clermontois, cela peut aussi s'expliquer par les quelques changements au sein du staff : "Cette équipe a changé beaucoup de choses, notamment au niveau du staff, et puis ils sont tombés sur une équipe d’Irlande rodée, en place et de très très haut niveau".

Au-delà des nouveaux techniciens qui entourent désormais le sélectionneur, Christophe Urios avoue : "La différence d’engagement physique m’a marquée, je nous ai vraiment trouvés dépassés. Mais il faut laisser un peu de temps à cette équipe. Je pense qu’ils doivent aussi évacuer l’échec de la Coupe du monde". Après l'élimination en quart de finale du Mondial et la déconvenue face à l'Irlande, le XV de France doit maintenant se relancer en Écosse. Alors rendez-vous ce samedi 10 février à 15h15...