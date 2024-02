Dans une rencontre quasiment à sens unique, les Clermontois Alivereti Raka et Sébastien Bézy ont été étincelants face à Lyon. À l'inverse, Liam Allen a coûté cher à son équipe.

Les tops

Alivereti Raka

Un ballon, un essai. Tel fut le début de match de l'ailier clermontois face à Lyon, ce samedi après-midi. Après un lancement en première main bien senti par la ligne d'arrières clermontoise, Alivereti Raka s'est lancé à vingt-deux mètres de l'en-but lyonnais avant de percuter Vincent Rattez pour filer à l'essai moins de trois minutes après le coup d'envoi. Quelques instants plus tard, le félin auvergnat s'est échappé tout seul comme un grand d'un ruck à cinq mètres de la ligne rhodanienne pour signer un doublé retentissant. Impitoyable en défense, où il a notamment envoyé valdingué plusieurs lyonnais en touche, Alivereti Raka était en mode international ce samedi.

Sébastien Bézy

Le demi de mêlée clermontois n'est pas le capitaine des Jaunards pour rien. Vanté pour son leadership en fin de semaine par Christophe Urios, Sébastien Bézy a régné sur la rencontre. Profitant d'un pack monstrueusement dominant dans le premier acte, le numéro 9 international s'est régalé à distribuer le jeu d'un bord à l'autre de la pelouse du Michelin. En fin de première période, son coup de pied millimétré, finissant juste devant l'en-but lyonnais, fut à l'origine de l'essai de Peceli Yato. Parfait gestionnaire des temps forts et faibles auvergnats, "la Béz" a livré une nouvelle copie propre, pour le plus grand plaisir de son manager.

Peceli Yato

Il était mis au défi, il a cassé les compteurs. Titulaire pour la première fois depuis le 29 décembre, et cette fameuse défaite face à Bordeaux-Bègles, Peceli Yato a remis l'église au centre du village. Avec quatre plaquages cassés et deux essais en quarante minutes chrono, le flanker fidjien a fait plus que répondre aux attentes de son imposant entraîneur. Sorti dès l'entame de la deuxième période, Yato pourra passer une semaine de vacances avec le sentiment du devoir accompli. Peu brillant depuis le début de l'année civile, Yato a rayonné. Et l'ASM en avait cruellement besoin.

Les flops

Liam Allen

Le numéro 8 lyonnais a incarné l'impuissance et la nervosité de ses coéquipiers. À la 23ème minute de la partie, Liam Allen s'est rendu coupable d'une vilaine charge à l'épaule, semblable au premier carton jaune concédé par Paul Willemse face à l'Irlande, ce vendredi. Immédiatement expulsé temporairement par M. Charabas, l'arbitre la partie, sa faute a engendré le quatrième essai de la partie, marqué par Peceli Yato. Peu impactant dans le jeu malgré sa force naturelle, le numéro 8 lyonnais devrait vite oublier cette rencontre...

Semi Radradra

L'air du Michelin n'a pas inspiré l'ancien bordelais. Titularisé au centre de l'attaque lyonnaise, Semi Radradra n'a jamais vraiment inquiété la défense clermontoise. Pourtant servi à de nomrbeuses reprises par Baptiste Couilloud et Léo Berdeu, le Fidjien s'est montré trop discret et a trop souvent donné des passes à ses coéquipiers. On ne reprochera évidemment pas à un joueur d'être altruiste, mais Radradra était attendu dans un tout autre registre de jeu.

Jérôme Rey

Le pilier lyonnais a passé une première période en enfer, à l'instar de ses quatorze coéquipiers. Dès la première mêlée de la partie, Jérôme Rey a été mis à mal par Rabah Slimani, son opposant direct. Dans cet exercice si symbolique d'une rencontre, le Rhodanien a longtemps souffert, à l'instar de son partenaire de droite, Paulo Tafili.