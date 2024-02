Sèchement battue par une Irlande bien supérieure la France n'a pas laissé la presse étrangère indifférente. Doublement fautif, le deuxième ligne, Paul Willemse en prend pour son grade. Le XV du Trèfle impressionnant est, lui, loué, tout comme ses jeunes joueurs qui ont su se hisser au niveau. La revue de presse de ce France - Irlande.

Personne n'est passé à côté, la France a été battue, fessée, humiliée par l'Irlande, chez elle à Marseille. Une défaite sèche et cinglante (17-38) qui restera dans les esprits un moment. Si dans l'hexagone, les observateurs du ballon ovale n'ont pas été tendres avec leur équipe, outre-Manche nos confrères de la perfide Albion s'en sont donnés à cœur joie. Le journal anglais The Telegraph titre : "L'idiot Paul Willemse ne peut s'en prendre qu'à lui-même". Pour ce qui est du quolibet nous le laisserons aux journalistes d'outre-Manche, mais difficile de donner tort au journal sur le fait que le deuxième ligne est seul responsable de ses actions. Le Daily Mail préfère, lui, souligner la prestation d'ensemble de l'équipe, "la France a semblé désorientée et indisciplinée, incapable de se ressaisir après la douleur atroce de la Coupe du monde". The Guardian abonde en ce sens, " la France a été incroyablement pauvre, étrangement pauvre, surtout dans une première mi-temps qui pourrait bien être l'une des pires de l'ère Fabien Galthié."

De son côté, The Sun n'a pas oublié de préciser l'absence du leader de cette équipe, "La France est déjà privée du meilleur joueur du monde Antoine Dupont , suite à sa décision de se retirer des Six Nations. Le capitaine français fait une pause dans le rugby à XV pour se concentrer sur le Sevens et participer aux prochains Jeux olympiques de Paris." Une absence de poids que The Guardian n'a pas omis, "(Les Français) ont beaucoup manqué du leadership d'Antoine Dupont et de sa capacité à renverser un match".

L'Irlande louée

Plus que fustigé le match des Bleus, la presse étrangère a surtout souligné la magnifique partition de l'équipe irlandaise, et cela malgré l'absence de Jonathan Sexton. "La vie après Johnny ne semble pas si mauvaise du tout. L'Irlande a laissé la Coupe du Monde derrière elle avec une performance incroyable, complète et satisfaisante pour remporter la plus grande victoire de son histoire dans les 6 Nations sur le sol français." se félicitait The Irish Times. Sans tout de même préciser que "la France a été humiliée (...) devant un public en grande partie calme pendant 35 minutes (...) réduit à huer dans les dix dernières minutes".

Au-delà du coup de force des hommes en verts, la presse anglo-saxonne a souligné les excellentes performances de Joe Mccarthy, Jack Crowley et même Calvin Nash qui fêtaient chacun leur première titularisation avec leur équipe nationale dans le Tournoi des 6 Nations. Le premier, impressionnant et élu homme du match a attiré les louanges de nombreux journaux. "Les deuxièmes lignes irlandaises, en revanche, ont été sensationnelles toute la soirée. Dans le McCarthy bestial de deux mètres, l’Irlande possède le genre de spécimen physique imposant qu’elle doit traditionnellement importer, comme les avocats.", s'amuse "The Guardian".

De son côté, l'ouvreur Jack Crowley n'a pas encore fait oublier Jonathan Sexton, il lui faudra encore quelques caps, mais sa prestation a conquis les observateurs. Pour le "Daily Mail", "Il (Crowley) a porté la chemise de Jhonny Sexton avec légèreté, en tant qu'architecte d'une performance qui restera longtemps dans les esprits".

Sans passer à côté du match raté des Français, la presse étrangère a surtout mis en avant l'impressionnante performance des soldats verts qui sont maintenant les grands favoris de ce Tournoi des 6 Nations...