S’il avait rêvé d’un tout autre retour en Bleu, le joueur du Stade français appelait à une remobilisation immédiate des troupes en Écosse, pour rebondir après la débâcle du Vélodrome.

À chaud, quel est votre sentiment après cette défaite et son scénario si préjudiciable, qui vous a contrant à évoluer plus d’une heure sans votre partenaire en 2e ligne ?

C’est une déception, mais il faut avancer et regarder devant pour rebondir dès le week-end prochain. On n’a pas le choix et on en a l’opportunité, il faut la saisir. Prendre un carton rouge très tôt, c’est une chose qui peut arriver dans ce sport. Contre une équipe en très grande forme, ça n’a évidemment pas facilité pas la tâche. Mais ce genre de scenario peut arriver, et on doit être prêt à affronter ça.

Par rapport à la stratégie de la puissance pour laquelle vous aviez opté pour contrer le pack irlandais, évoluer si longtemps avec un avant de moins était-il irrémédiable ?

C’est toujours pareil : quand tu perds un 2e ligne, tu perds un mec en touche, en mêlée, dans les rucks… On sait que ça peut arriver et que la base dans ce sport, c’est que lorsque tu perds quelqu’un, tu dois redoubler d’intensité et te dépouiller pour lui. Même si les Irlandais nous ont dominé à 20 dernières minutes, on est revenu par deux fois à 7 points, c’étaient quand même des signaux qui montraient qu’on ne lâchait pas, qu’on voulait revenir. Mais revenir deux fois à 7 points, contre l’Irlande, ça ne suffit évidemment pas.

Qu’est-ce qu’il a manqué pour faire basculer la rencontre, alors ?

On savait que contre l’Irlande, ça allait enchaîner, qu’il allait falloir multiplier les tâches… il y a plein de petits détails qu’il faudra revoir mais sincèrement, à chaud, je n’ai pas assez de recul pour vous répondre. Alors je ne vais pas m’aventurer dans des explications.

Petit clin d’œil positif de l’histoire, à titre personnel, vous avez marqué comme il y a cinq ans dans ce même stade...

(silencieux) Je voulais gagner (sourire). Je voulais juste gagner… Après, évidemment que le fait de porter le maillot bleu m’a fait extrêmement plaisir, c’est quelque chose de fabuleux à titre individuel. Mais le scenario et le résultat ont fait que…

Que s’est-il dit dans les vestiaires pour remobiliser les troupes après cette gifle ?

Je suis de la vieille école, où tout ce qui se passe dans un vestiaire doit y rester. Il faut juste qu’on rebondisse vite. C’est la vie, c’est le sport qui est comme ça. Quand tu tombes, tu dois te relever au plus vite et c’est le défi qui va nous attendre en Écosse.