"Il m'arrive de l'insulter en plein match mais notre association est notre force" : le top des déclas

Le top des déclas de la semaine ne peut omettre de citer Maxime Lucu, Louis Carbonel ou encore Antoine Dupont, qui ont chacun fait l'actualité. Tour d'horizon d'un joli cru.

Je râle, je peste et il m'arrive de l'insulter en plein match, comme lui peut le faire aussi [...] mais notre association est une force

Maxime Lucu a accepté le jeu d'un grand entretien, ce lundi dans les colonnes du Midi Olympique. Et il a forcément été question de son association avec Matthieu Jalibert, qui fonctionne depuis plusieurs saisons à Bordeaux-Bègles, et qui sera transposée une nouvelle fois, mais de façon plus durable pour le Tournoi, avec le XV de France. Une interview exclusive à retrouver sur notre site.

J'aurais aimé être à Marcoussis mais il faut faire des choix

La période des doublons, si propre au rugby, a attaqué ce week-end avec la préparation pour le Tournoi des 6 Nations, qui démarre ce vendredi 2 février, et la 13e journée de Top 14. A ce sujet, celui qui ne sera pas avec le XV de France pour disputer la compétition séculaire, Antoine Dupont, a réagi à ce qui est nouveau ou presque pour lui : "La semaine a été assez étrange, on était moins que d'habitude au club, cela m'a fait drôle de voir certains de mes partenaires s'entraîner à Marcoussis."

Antoine Dupont lors de la victoire toulousaine chez le Racing 92 ce dimanche. Icon Sport

Tout le monde le voit comme un 10 qui joue au pied mais il a aussi un très bon jeu d'attaque. Owen sera une très bonne recrue, il correspondra très bien à leur style de jeu qui est de grande qualité

Le recrutement d'Owen Farrell par le Racing 92 a largement alimenté les discussions sur la planète rugby, le club francilien enregistrant l'arrivée d'un (nouveau) demi d'ouverture de calibre international. Sans que l'on puisse vraiment s'y attendre, c'est Finn Russell, ancien de la maison francilienne, qui eut l'analyse la plus bienveillante à l'égard de son homologue anglais.

Je retournerai un jour à Toulon

Louis Carbonel incarnait à merveille le club de Toulon, lui qui y a fait toutes ses classes jusqu'à l'équipe professionnelle. Son départ, même un an et demi après, n'en finit pas de faire couler de l'encre. Lui-même rappelait encore, dans le Midi Olympique de ce lundi, l'amour qu'il porte au RCT.

Louis Carbonel s'apprête à taper une pénalité, contre la Section paloise ce samedi. Icon Sport

Le fiston m'a joué un bien mauvais tour !

David Darricarrère a eu la particularité, ce samedi, d'affronter son fils Léon. Le premier, entraîneur des trois-quarts de Castres, commentait : "C'est un moment incroyable à vivre que d'avoir son fils aligné dans l'équipe d'en face." En plus de raconter son expérience singulière, il a même pu décortiquer, dans le même Midi Olympique, la prestation de son fils, qui fut titulaire au centre de Clermont.