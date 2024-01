David Darricarrère - entraîneur des trois-quarts de Castres. Son fils Léon était aligné chez les jaunards. Les deux ont vécu un moment émouvant lors du duel entre Castrais et Clermontois.

Après le match remporté par Clermont à Castres, l'entraîneur des Tarnais David Darricarrère est revenu sur ce moment si spécial, alors que son fils se trouvait dans l'équipe d'en face : "C’est un moment incroyable à vivre que d’avoir son fils aligné dans l’équipe d’en face.Pour être parfaitement honnête, c’est un sentiment partagé entre la fierté de voir son gamin évoluer à ce niveau-là et la crainte de la blessure. J’ai eu parfois peur : je regardais les contacts, les rucks, la façon dont Léon se relevait. Bon, je crois que tout s’est bien passé pour lui, il nous a joué un bien mauvais tour ! Mon rôle de coach a vite repris le dessus sur le côté émotionnel.

On n’avait pas ciblé Léon, on ne cible pas vraiment les hommes, plutôt des zones. Pour être très franc, je pensais qu’il ne jouerait pas cette rencontre mais visiblement Pierre Fouyssac a finalement dû déclarer forfait. Avec l’adrénaline et le travail autour du match, je suis resté focalisé sur mon boulot. Je l’ai trouvé plutôt très bon et il a été décisif sur l’essai de Delguy en délivrant la dernière passe.

Au final j’ai eu ce bonheur de coacher contre mon fils et c’était très sympa, d’autant plus que je ne vois pas Léon très souvent. On a pu échanger un long moment après le match, avant qu’il ne reprenne le bus. C’est certain, c’est un moment dont nous nous souviendrons longtemps tous les deux !"