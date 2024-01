Ce dimanche soir, le Stade toulousain s'est imposé sur la pelouse du Racing 92. Un succès 27-20 pour les Haut-Garonnais, le cinquième en sept rencontres sur la pelouse de la Paris La Défense Arena. Sur le synthétique, les Rouge et Noir se régalent.

Quand on connaît le jeu pratiqué par le Stade toulousain, on comprend aisément pourquoi le terrain synthétique convient parfaitement aux Haut-Garonnais. Ce dimanche encore, Antoine Dupont et les siens sont sortis vainqueur de leur duel face à Racing 92 sur la pelouse de la Paris La Défense Arena.

C'est tout simplement la cinquième fois en sept visites que Toulouse l'emporte. Lors de ce succès sur le score de 27-20, les Stadistes ont su se montrer efficaces, avec notamment une ligne arrière hypercative. Dupont a régalé, tout comme Pita Ahki, Blair Kinghorn ou encore Ange Capuozzo.

Dans la Troisième Mi-Temps du Midol, nos journalistes sont revenus sur la performance des champions de France en titre. Ils ont même regretté ne pas voir les Toulousains tous les week-ends sur cette surface.