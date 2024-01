Toulouse s'est imposé ce dimanche soir contre le Racing (20-27). Une fois de plus les Toulousains l'ont emporté sur le synthétique de La Paris La Défense Arena, où ils prennent du plaisir à jouer.

Didier Lacroix doit-il faire poser une pelouse synthétique à Ernest-Wallon ? Ou, en allant encore plus loin, mettre un toit au-dessus de l'antre du Stade toulousain ? Cela paraît utopique, évidemment. Mais en considérant les résultats des Haut-Garonnais dès qu'ils montent dans le 92, le président des Rouge et Noir pourrait presque songer à appeler un architecte. Ce dimanche soir, ils se sont imposés sur le score de 20-27 sur la pelouse des Ciel et Blanc. Depuis le début de la saison 2017/18, date du déménagement du Racing 92 à la Paris La Défense Arena, Toulouse est tout simplement l’équipe qui a le plus battu les Franciliens en Top 14 sur cette période. Ils ont glané ce dimanche soir un dixième succès en quatorze rencontres !

A lire aussi : Top 14 - Les Toulousains en bête noire, Janick Tarrit découpe à tout va... Le match Racing - Toulouse en stats

Les hommes d'Ugo Mola ont signé aussi une cinquième victoire lors de leurs sept derniers déplacements à Nanterre, toutes compétitions confondues. D'ailleurs, cette saison, les deux victoires de Toulouse loin de ses bases l'ont été sur... synthétique. En Top 14, les coéquipiers d'Antoine Dupont l'avaient emporté à Oyonnax en début de saison. En revanche, ils s'étaient inclinés contre le Stade français, à Jean-Bouin, où la pelouse est de la même surface.

Capuozzo performant

C'est donc contre Toulouse que le Racing a perdu sa première rencontre de la saison dans sa salle, après celle en Coupe d'Europe face aux Harlequins. Le point commun entre les Stadistes et les Quins ? Ce sont deux équipes qui envoient beaucoup de jeu. Les Franciliens ont été pris à leur propre jeu. Avec les doublons, ils ont perdu des joueurs importants de leur effectif et, surtout, leur maître à jouer Nolann Le Garrec, irrésistible à domicile cette saison. Le Breton a inscrit sept de ses dix essais de la saison devant son public. Mais avec des Tristan Tedder ou Henry Arundell, il y avait des cannes côté Racingmen.

Pour la première fois cette saison en Top 14, le leader racingmen a chuté sur sa pelouse. Avec ce succès, le Stade toulousain revient à un point de la deuxième place. #Top14 #R92ST



Le résumé > https://t.co/BNfsZVy680 pic.twitter.com/hIuMydWP1I — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 28, 2024

En face, malgré l'absence des internationaux français, l'équipe avait fière allure et la ligne arrière s'est démarquée. Antoine Dupont, présent car absent du 6 Nations, a évidemment réalisé une très bonne performance avec un essai en soliste, quatre défenseurs battus et un danger constamment mis dans la défense adverse. Juan Cruz Mallia et Blair Kinghorn, eux aussi, ont porté de très nombreuses fois le ballon, privilégiant souvent, et à juste titre, le jeu à la main plutôt que celui au pied. Ange Capuozzo, lui, s'est rassuré avec de partir disputer le Tournoi des 6 Nations avec l'Italie. Il a livré sûrement livré sa prestation la plus aboutie de la saison, conclue par un essai en bout de ligne.

Solide défensivement

Pita Ahki, qui a prolongé son bail avec Toulouse cette semaine, a été très précieux au centre tant en attaque qu'en défense, avec 15 plaquages réussis mais aussi 42 mètres parcourus avec la balle dans les mains. Car si le Stade toulousain a réussi à faire tomber le champion d'automne dans sa salle, c'est aussi grâce à sa défense. À l'heure de jeu, les Franciliens ont enchaîné les séquences de jeu dans le camp adverse mais n'ont réussi à marquer un essai qu'à la 75e par James Hall. Les Toulousains ont été plusieurs fois sanctionnés sur cette période, à l'image du carton jaune de Joshua Brennan, mais ils ont tenu bon.

"C'est un terrain qui provoque le jeu. Cette équipe du Racing est joueuse, elle peut jouer loin de son camp. On prend du plaisir à jouer des équipes comme ça, on s'y retrouve. Des fois ça peut partir dans tous les sens et se retourner contre nous", a avoué Antoine Dupont après la rencontre. Toulouse est définitivement comme à la maison à Nanterre, en attendant un synthétique à Ernest-Wallon ?