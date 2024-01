Pour affronter les U20 irlandais à Aix-en-Provence, le staff des Bleuets a annoncé un groupe de 26 joueurs. Parmi eux, on retrouve notamment 8 joueurs présents dans le groupe lors du dernier sacre mondial remporté par les jeunes français en juillet dernier.

Sébastien Calvet, sélectionneur de l'équipe de France U20, a annoncé son groupe qui participera à la préparation du match d'ouverture du Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande. La rencontre aura lieu vendredi prochain au stade Maurice-David. "La Fédération tient à remercier les clubs et managers professionnels qui font le maximum pour que les joueurs participent à cette aventure" a communiqué ce dimanche la FFR.

Dans cet écrémage, Calvet a donc appelé 26 joueurs dont 8 "cadres", déjà titrés au Mondial en Afrique du Sud l'été dernier. Les champions du monde en titre qui seront là sont Biasotto, Carbonneau, Castro Ferreira, Duchene, Ferté, Gazzotti, Julien et Zinzen. En finale du Mondial, les Bleuets l'avaient emporté 50 à 14.

Le board tricolore a remercié Laurent Marti et Yannick Bru pour leur coopération et la libération de Marko Gazzotti, tout comme Ugo Mola et Didier Lacroix avec Mathis Castro-Ferreira ainsi que Sébastien Piqueronies et Bernard Pontneau pour Axel Desperes. Le club le plus représenté dans ce groupe est le CA Brive avec quatre arrières Carbonneau, Ferté, Raffy et Biasotto.

Le groupe pour préparer l'Irlande Les avants : Amettla - Aouad - Bouare - Castro Ferreira - Corso - Couly - Duchene - Gambini - Gazzotti - Julien - Massa - Mézou - Quere - Tuifua - Zinzen Les arrières : Arfeuil - Biasotto - Bosmorin - Carbonneau - Desperes - Ferté - Mousques - Nene - Raffy - Souverbie - Taccola

Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h.