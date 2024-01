À l’issue de l'entraînement de ce samedi à Marcoussis, l'ailier du XV de France Matthis Lebel est venu partager sa joie de retrouver le groupe avec la presse. Il n'a pas manqué aussi de souligner la nécessité de préserver la santé des joueurs, alors que les Bleus ont connu deux forfaits pour blessures en début de rassemblement.

Le match contre l’Irlande est désormais dans six jours. Avez-vous déjà basculé complètement sur cette rencontre ?

D’abord, nous étions vraiment heureux de nous retrouver tous ensemble. On a évidemment reparlé un peu de la Coupe du monde pour faire la transition avec ce tournoi. Mais maintenant, on a basculé sur ce premier match. Ça s’est fait naturellement. Depuis aujourd’hui, on est vraiment concentré pour ce gros choc face à l’Irlande.

Débuter le Tournoi par cette rencontre face à l’Irlande, est-ce une bonne chose ?

C’est toujours un plaisir de jouer ces matchs-là. C’est un match qui va être suivi par la planète rugby car cette rencontre est un choc qui intéresse tout le monde. Tous les joueurs en sont conscients et tous ont envie de rendre une belle copie. Après, affronter cette équipe au début ou à la fin du Tournoi, on n’a pas trop d’avis là-dessus.

Le XV de France a eu à déplorer quelques blessés au début du rassemblement. Est-ce lié à votre avis à une surcharge du calendrier ?

Si l’on compare par rapport aux autres nations, on se rend compte qu’en fin de saison les internationaux français se retrouvent avec un nombre de matchs largement supérieurs. C’est à prendre en compte. Maintenant, tout le monde essaie de travailler de la meilleure des façons afin de libérer des temps de récupération pour les joueurs internationaux. On a tous envie d’avoir la meilleure équipe de France possible, les clubs ont aussi envie de gagner des titres. Pour ça, il faut utiliser les joueurs capables qui permettent d’atteindre un certain niveau. Pour ça, on essaie de tout faire pour bien se préparer durant les intersaisons pour encaisser les charges de travail. Seulement, parfois, on arrive à se retrouver à court de carburant. Je crois qu’il faut que la FFR et les clubs parviennent à travailler ensemble du mieux possible pour que l’équipe de France reste performante et qu’elles soient encore meilleures à l’avenir. Mais sans pénaliser les clubs, sachant que le Top 14 devient de plus en plus relevé chaque année. Avant, il y avait quelques matchs ou certaines équipes pouvaient se permettent de faire l’impasse. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Il y a la guerre à tous les étages. C’est là où la Fédération et les clubs doivent vraiment travailler main dans la main pour ne pas mettre les joueurs en danger.

Ménagé lors des deux premiers entraînements à haute intensité (mercredi et jeudi), le demi d’ouverture du XV de France Jalibert a bien participé à la séance de ce samedi. Tout comme Danty. Plus d'infos \ud83d\udd3dhttps://t.co/jEmkdYA5Yr — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 27, 2024

En l’absence d’Antoine Dupont, Grégory Alldritt est votre nouveau capitaine. Qu’est-ce que cela change pour vous ?

On a la chance de venir à peu près des mêmes cantons dans le Gers, même si Antoine n’est pas né dans le Gers. Mais je retrouve certaines valeurs communes chez Greg que l’on pouvait avoir avec Antoine. Ce n’est pas quelque chose qui va nous perturber. Que ce soit Antoine ou Greg, ils sont dans le collectif. Ce choix a été longuement réfléchi par le staff et très bien accepté par le groupe.

Une victoire sur l’Irlande et éventuellement un Grand Chelem, n’est ce pas la meilleure façon de tourner la page du Mondial ?

Prenons les choses dans l’ordre. D’abord, nous allons essayer de préparer au mieux ce premier match au stade Vélodrome. Ensuite, on va essayer de rendre une belle copie et remercier le public de leur soutien qui nous apporte beaucoup. On fera les calculs en suivant. Ça arrivera vite d’ailleurs.