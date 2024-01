Malmené dans les derniers instants de la partie, Clermont s'est imposé à Castres grâce à un ultime contre de Rob Simmons (23-20). L'ASM signe sa deuxième victoire à l'extérieur.

En ne perdant qu'à une seule reprise à domicile depuis le début de saison, il était logique de penser que Castres démarrait cette rencontre avec l'étiquette du favori. Mais ce samedi, Clermont était bien décidé à déjouer tous les pronostics.

Dans un début de match animé, c'est Anthony Belleau qui se démarquait. Malgré l'ouverture de score de Pierre Popelin pour les Olympiens, le buteur de l'ASM était bien décidé à prendre les choses en main. Après avoir égalisé sur une pénalité, le numéro 10 inscrivait le premier essai de la rencontre suite à un superbe décalage. L'ouvreur clermontois venait se proposer dans l'intervalle pour transpercer la défense et aplatir tranquillement entre les poteaux. Le numéro 10 se chargeait lui-même de la transformation et après 20 minutes de jeu, l'ASM menait 10-3.

Le bon début clermontois

Moins de cinq minutes plus tard, les visiteurs repartaient tout de suite au combat. Les trois-quarts clermontois réalisaient un superbe travail collectif en enchaînant les passes. Parfaitement trouvé, Delguy n'avait plus qu'à se saisir du ballon pour inscrire son cinquième essai de la saison et donner 12 points d'avance à son équipe (15-3).

Surpris par l'intensité de leur adversaire et piqué au vif, les Castrais augmentaient leur intensité et la réaction du club tarnais ne traînait pas. Jérémy Fernandez soutenu par deux coéquipiers ramenait les siens dans le match (8-17).

Le CO a payé son indiscipline

Revenu à sept points, Castres avait l'occasion de reprendre l'ascendant psychologique en deuxième mi-temps. Un deuxième essai grâce au Géorgien Chilachava permettait aux Olympiens de n'être plus qu'à deux petits points de leur adversaire.

Mais cet après-midi, le jeu au pied de Simon Popelin n'était pas assez rodé pour permettre à son équipe de recoller au score. Pire, Clermont profitait de l'indiscipline castraise pour sanctionner les Tarnais sur des pénalités. Anthony Belleau, encore lui, donnait de l'air à son équipe à la 67è puis 74ème.

Revenu à 20-20 à dix minutes du terme, Castres craquait de nouveau en raison d'une nouvelle pénalité. Les Olympiens s'inclinaient finalement 20-23 et enchaînaient avec une quatrième défaite de suite en championnat. Début d'année 2024 difficile pour les Tarnais.

