Auteur d’une prestation trois étoiles, le demi d’ouverture clermontois symbolise la montée en puissance de son équipe.

Vous êtes parvenus à conserver le score malgré une balle de match pour Castres sur la dernière action. Comment avez-vous vécu ce moment clé du match ?

Il y a beaucoup de satisfaction et de fierté. On a réussi à gommer ce défaut que l’on a de manière assez récurrente cette saison, cette capacité à se saborder à l’extérieur. Je pense que l’on s’est concentré sur notre état d’esprit, on savait qu’ils allaient hausser le curseur en deuxième mi-temps, mettre encore plus d’énergie dans leur jeu et s’appuyer sur leur public. Cela fait énormément de bien de « régler » ce moneytime, de ne pas plier sur la dernière action et d’accrocher cette victoire à l’extérieur.

Au regard du passif de l’équipe, avez-vous eu peur de perdre ?

On avait tous un peu ce souvenir de nos derniers matchs, on a tous en tête cette fameuse statistique qui dit qu’on serait très bien classés si les matchs ne duraient que soixante-dix-huit minutes. On avait un vrai progrès à faire sur ce qui doit être la base d’une équipe : la cohésion et l’état d’esprit. La Coupe d’Europe nous a fait du bien, on a retrouvé de la confiance en gagnant des matchs. Nous avons bien su appliquer la stratégie. Il y avait beaucoup de pression sur les deux équipes et on a réussi à garder le score, même si à la fin nous commettons des fautes que l’on peut éviter, des fautes qu’une grande équipe doit éviter de faire.

Vous avez travaillé ces scénarios de fin de match ?

Lors d’une réunion, nous avions discuté de cela en effet. Le staff nous avait demandé ce que l’on pouvait faire pour améliorer l’équipe. Nous avions dit que ce n’était pas normal que deux minutes en fin de match nous coûtent autant de points dans ce championnat sans pitié. Je crois qu’on a tous pris conscience à ce moment-là qu’il allait falloir changer d’état d’esprit. On avait tous envie de bien faire, on mettait beaucoup d’énergie, on travaillait un peu tout seul. Et au final il y avait toujours un gars qui faisait un petit truc en trop, un petit excès qui nous coûtait des points. Cela sortait un peu du cadre. C’était facile à identifier mais pas évident à corriger. Ça passe par des matchs comme ce soir où l’on a le bon rebond, la réussite.

L’équipe s’est montrée très pragmatique et cela vous a bien aidé…

On avait anticipé qu’à Castres il est très difficile de venir marquer des essais. Il fallait être patient, ne pas leur donner de ballons faciles. On sait qu’ils ont de très bons porteurs de ballons. On a progressé en conquête et en défense. Cela permet aux joueurs de la charnière de mieux se projeter, de voir un peu plus loin que la seule action qui est en train de se jouer. Nous sommes plus sereins et en tant que leaders de jeu nous y voyons un peu plus clair. Cette victoire est un bon déclic mais il reste du travail. Il n’est pas normal que Castres ait eu la balle de match alors que nous étions sur leurs cinq mètres quelques secondes plus tôt.

À titre personnel, vous semblez avoir passé un cap. C’est aussi votre avis ?

Je suis un compétiteur, j’ai toujours envie d’être performant. J’ai eu besoin d’un temps d’adaptation. Je ne m’enflamme pas, on a encore rien gagné.

Ce succès à Castres ne sera beau que si vous le confirmez à domicile en suivant…

C’est vrai, nous sommes dans la même configuration que lorsque nous avions battu Montpellier à l’extérieur avant de chuter contre Toulon chez nous. J’espère que cette expérience nous servira. Il y aura une coupure après, donc ce sera une charnière dans notre saison. Il sera important de nous récompenser par un enchaînement de succès.