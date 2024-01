En raison des nombreux blocages et perturbations des axes routiers suite aux manifestations des agriculteurs, les clubs de Top 14 et de Pro D2 ont dû adapter leur organisation. Entre trajets grandement rallongés, départs avancés et même mise en place annulée, le Top 14 et la Pro D2 prennent leur mal en patience.

C'est l'actualité du moment dans l'Hexagone : le monde de l'agriculture occupe le pays et revendique de meilleures conditions de travail, une meilleure rémunération et une lisibilité des politiques publiques, comme l'indique le syndicat FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricole). De nombreux blocages routiers sont effectués dans différentes villes et axes importants en France. Alors, comme beaucoup d'automobilistes, les clubs de rugby sont impactés par ces temps de trajet rallongés. Traversant la France la plupart du temps en bus, certains d'entre eux doivent revoir leur organisation de déplacement et s'adapter à cette gronde grandissante.

Un trajet de dix heures pour le CAB

Pour la 18ème journée de Pro D2 par exemple, les Angoumoisins descendent à Montauban ce vendredi soir. Une zone perturbée où des axes importants sont grandement perturbés, entre Agen et Montauban par exemple. Le manager de Soyaux-Angoulême Alexandre Ruiz raconte l'adaptation de son équipe : "Nous devions partir aujourd'hui, jour de match, mais on a finalement changé notre fusil d'épaule, explique le boss du sportif au SA XV. On est partis hier jeudi à 13h en empruntant les petites routes peu agréables en bus et en évitant les grands axes pour ne pas être bloqués. Cela rallonge forcément donc on est arrivé aux alentours de 19h30". Un peu plus de six heures de trajet sinueux pour les Violets avant de disputer un match important face à l'US Montauban. "On a dormi à l'hôtel que l'on avait prévu pour la sieste et la collation d'aujourd'hui mais il n'y avait plus assez de place pour tout le monde. Notre chauffeur a logé dans un autre hôtel tandis que d'autres membres du staff nous rejoignent ce matin en minibus." Une préparation adaptée donc pour Soyaux-Angoulême, mais aussi pour le quatrième du championnat, le CA Brive.

Alexandre Ruiz et le SA XV ont dû s'adapter face à cette situation particulière. Icon Sport - Icon Sport

Les Corréziens, eux, sont partis hier aussi pour regagner Aix-en-Provence et disputer le choc de la journée. Pour un trajet initial de 6h, ils ont mis quatre heures de plus. Arnaud Méla, entraîneur de la touche du CAB, nous raconte. "C'était un bon périple ! Notre trajet a commencé à 9h du matin mais il y a eu pas mal de problèmes sur la route. On a eu des blocages à Montauban, à Montpellier et à Arles. On est arrivés vers 19h à Aix." Contacté, le boss montois Patrick Milhet a lui indiqué qu'il n'y avait pas eu de décalage particulier pour rejoindre Aurillac. "Nous avons mis une heure de plus donc ce n'est pas trop contraignant". Tout en précisant que "le Stade montois veut envoyer son soutien aux agriculteurs".

"On fera comme tout le monde"

En Top 14 aussi, certains revoient les plans en dernière minute. "C'est l'axe de réflexion du moment", nous explique-t-on hier dans la soirée du côté de la Section paloise. Pour une rencontre prévue samedi à 17h, les coéquipiers de Joe Simmonds eux aussi avancent leur départ ce vendredi. "On est parti à 9h du matin au lieu de 13h en espérant ne pas arriver à 22h... nous explique le club béarnais. On a dû réajuster notre planning, que ce soit la restauration ou la logistique des bus. Il y a plus d'eau et de collations prévues. Le but c'est de rouler un maximum et éviter les blocages. Les joueurs savent que la journée va être longue". Avec ce trajet avancé au matin, Sebastien Piqueronies a dû annuler sa mise en place du matin prévue à 11h.

Côté Clermontois, direction Castres et pas de changements particuliers malgré un blocage sur l'A75. Départ prévu en début d'après-midi. "On ne change rien et au pire, on arrivera plus tard. Ce n'est pas idéal c'est sûr mais on respecte les revendications des agriculteurs. On fera comme tout le monde, on mettra plus de temps et puis c'est tout." Alors que le premier ministre Gabriel Attal se rendra en Haute-Garonne ce vendredi pour tenter d'apaiser les colères, les actions devraient se poursuivre dans tout le pays pour la suite du week-end.