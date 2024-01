Qualifié en phase finale de challenge cup, le castres olympique pourrait se retrouver parmi les qualifiables en top 14 au mitan du championnat en cas de succès face à Clermont

C’est un match coché de rouge dans le calendrier du Castres olympique. Cette réception de Clermont marque la moitié du championnat et sera l’occasion, en cas de succès, de "tourner" vers la phase retour dans la peau d’un qualifiable. Une position qui conforterait le CO dans l’objectif après lequel il court depuis le début de la saison après un exercice 2022-2023 plutôt mitigé, qui avait vu le club du président Revol mourir à la neuvième place du Top 14. Ce virage est d’autant plus important que le CO vient d’obtenir – dans la douleur – sa qualification pour la phase finale de Challenge Cup et qu’il a par là-même validé le premier des buts fixés par le président Pierre-Yves Revol en début de saison.

David Darricarrère, l’entraîneur des trois-quarts castrais, connaît les enjeux de la rencontre : "Il faut essayer de faire basculer notre saison du bon côté. Ce match marquera la moitié du championnat et on aura l’occasion de terminer la phase aller parmi les qualifiables si on l’emporte face à Clermont. Nous devrions pouvoir compter sur notre équipe type, avec des garçons qui ont pu se reposer lors du déplacement à Gloucester et qui seront régénérés tant physiquement que mentalement. Je pense à Julien Dumora ou Leone Nakarawa par exemple. On veut montrer au reste du championnat que nous sommes toujours à la bagarre pour nous qualifier et qu’il faudra compter sur le CO jusqu’au bout."

Un beau duel père-fils

Il faut bien dire que le Castres olympique connaît pour le moment une période quelque peu difficile, à peine allégée par la qualification européenne avec un bilan de deux victoires bonifiées et deux défaites à zéro point. Le CO reste sur une série de trois défaites consécutives en Top 14 (à Montpellier, contre Perpignan, au Racing 92) et espère enclencher à nouveau la marche avant, histoire aussi de gommer la perte de l’invincibilité de Pierre-Fabre (contre l’Usap, 13-17).

En face, les Clermontois menés par Christophe Urios chercheront eux aussi à se rassurer et à profiter de la brèche ouverte par les Perpignanais : Pierre-Fabre n’est pas invincible. Ils pourront compter dans leur rang le très prometteur champion du monde moins de 20 ans Louis Darricarrère, le fils de David. L’entraîneur des trois-quarts du CO se régale déjà de ce match dans le match, de ce duel père-fils qui lui promet un grand moment d’émotion : "C’est sûr que cela sera quelque chose de très particulier à vivre. C’est la première fois que nous allons nous retrouver adversaires. Il y aura forcément beaucoup d’émotion. C’est magnifique et terrible à la fois, car il y aura un déçu à la fin du match !"

Après ce choc face à Clermont, les Castrais auront à négocier un dernier déplacement à Pau terme d’un marathon de quinze matchs consécutifs, avant une coupure bien méritée. Il faudra ensuite redémarrer avec deux réceptions (Toulon et Bordeaux-Bègles). Passionnant, on vous dit !