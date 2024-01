Transféré en cours de saison au RCT, Melvyn Jaminet n'est pas encore tout à fait acclimaté à son nouveau club. L'arrière international conserve pour l'instant la confiance de Fabien Galthié.

Après un passage à Toulouse pas franchement réussi, où Thomas Ramos lui a barré la route en club et lui est passé devant avec le maillot de l'équipe de France. Avec le maillot des Rouge et Noir il a aussi connu de nombreuses blessures. Cette année, il a trouvé une porte de sortie et est retourné à Toulon le club de son enfance. Directement mis en confiance par Pierre Mignoni et son staff et moins sujet à la concurrence, l'arrière du XV de France n'a pourtant pas retrouvé toutes les qualités qu'on lui avait connues à Perpignan et sous le maillot bleu.

"Je pensais qu'il se relancerait plus rapidement (...). Avec l'équipe de France il a fait de très bons matchs. On l'a enfoncé à tort. Il était très bon contre la Nouvelle-Zélande, très bon au Grand Chelem." Dans l'émission La Troisième Mi-Temps, nos journalistes sont revenus sur l'arrivée de Jaminet du côté du RCT.