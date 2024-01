Ce samedi soir, Toulon accueille La Rochelle lors de la 13ème journée de Top 14. Le centre international samoan du RCT, Duncan Paia'aua, a hâte d'affronter les Rochelais, et notamment UJ Seuteni et Ihaia West. Avec un peu d'ironie, l'ancien joueur des Reds a lancé le match.

Chacun sa manière de prévenir ses amis avant de les affronter sur le pré. Ce samedi, Duncan Paia'aua pourrait bien débuter la rencontre prévue entre le RCT et La Rochelle. Et une chose est certaine, l'international samoan est empli d'envie à l'idée de faire face aux Maritimes, notamment dans la perspective de retrouver deux bons amis : UJ Seuteni et Ihaia West.

En conférence de presse, l'ancien joueur des Reds a avoué son excitation avec un brin d'ironie : "Je leur ai parlé ces derniers jours. Comme ce sont deux bons amis à moi, j'ai hâte de les affronter et de leur rouler dessus !" Le tout avec un grand sourire, bien évidemment. "Blague à part, je suis très enthousiaste à l'idée de jouer ce match."

INFO MIDOL. L'ouvreur montpelliérain Garbisi et le talonneur toulonnais Tolofua devraient changer de club dans les jours à venir : l'Italien est sur le point de débarquer à Mayol tandis que le talonneur viendrait renforcer le MHR.



Ce jeudi, le club varois a communiqué le groupe pour recevoir les doubles champions d'Europe. Duncan Paia'aua a bien été retenu.

Abadie, Halagahu et Jaminet aussi de la partie

Appelés par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations, Esteban Abadie, Matthias Halagahu et Melvyn Jaminet ont été libérés ce mercredi soir. Ces trois hommes sont disponibes pour jouer contre La Rochelle et font partie du groupe rouge et noir pour la rencontre prévue à 21 heures ce samedi.

Abadie pourrait, lui, faire son retour à la compétition ce week-end. Le flanker s'est blessé le 30 décembre dernier face au Stade français et n'a plis rejoué depuis. Apte à reprendre cette semaine et après avoir effectué quelques entraînements avec les Bleus, il est attendu sur la pelouse face aux Maritimes.