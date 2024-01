La large victoire bonifiée de La Rochelle à Sale, synonyme de qualification pour les 8e de finale de Champions Cup (37-12), a été marquée par les très belles prestations d'Antoine Hastoy et UJ Seuteni. Les avants ont encore montré la voie, dans le sillage de Alldritt et compagnie.

Les tops

Antoine Hastoy

Quatre jours après l’annonce de sa non-sélection par Fabien Galthié, sa performance allait inévitablement être scrutée. D’entrée de jeu, Antoine Hastoy a attaqué la ligne, signe qu’il avait de l’enthousiasme à revendre. Sur chaque ballon, on l’a senti plein d’allant et de vista : son essai en début de seconde période, sur une magnifique relance, dit beaucoup de sa forme et de sa lecture de jeu. Tranchant balle en main, il a aussi brillé par la précision de son jeu au pied : il a occupé le camp adverse avec à propos et son 100 % face aux perches a été décisif. Sa sortie sur carton jaune (66e) est anecdotique.

Les Rochelais ont assuré à Sale et finissent troisième de leur poule. Sauf surprises lors de la phase finale, ils devront se déplacer lors de tous les matchs.



Le film du match > https://t.co/hcH6I3ZIJc#SALvSR #InvestecChampionsCup pic.twitter.com/txWsWqEsz4 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 21, 2024

UJ Seuteni

Sa première montée défensive a ouvert une brèche qui aurait pu causer des ravages. Mais par la suite, UJ Seuteni a tout réussi ou presque avec notamment, balle en main, des courses chaloupées et des passes après contact, de celles qui ont forgé sa réputation. Sa prestation a été auréolée d’un essai ô combien bienvenu sur une interception. Semaine après semaine, le centre retrouve de sa superbe.

Yoan Tanga

Le pari a été payant. Replacé au centre, l’habituel troisième ligne s’est bien adapté à ce repositionnement déjà expérimenté en cours de match face à Leicester. S’il a été trop court sur sa première intervention, il a réalisé une montée sur l’homme qu’a dû apprécier Ronan O’Gara et qui a permis à Dillyn Leyds d’inscrire le premier essai. Il a tenu son rôle en défense et été intéressant en attaque, que ce soit par sa force de percussion ou par sa gestuelle. Dans sa tâche, il a été parfaitement assisté par un UJ Seuteni de gala.

Grégory Alldritt

Il est un habitué de la catégorie mais comment pourrait-il en être autrement ? S'il a été moins en vue que d'ordinaire balle en main, le numéro 8 a terminé meilleur plaqueur (14) et gratteur (2) de la partie côté maritime. Il écope d'une pénalité pour un grattage illicite mais son impact, sur 80 minutes s'il vous plaît, a encore été déterminant. Ses alter ego de la troisième ligne, Levani Botia, agent tous risques, et Paul Boudehent, épatant décathlonien, méritent aussi citation.

Les flops

Robert Du Preez

Le centre sud-africain n’était pas inspiré ce dimanche. Sa tentative de jeu au pied d’occupation, contrée par Yoann Tanga, a permis aux Rochelais d’inscrire le premier essai, l’attentisme de ses partenaires sur le repli étant tout aussi regrettable. Par la suite, s’il a tenté d’impulser de l’allant au jeu anglais, Du Preez a souvent été impuissant face aux courses et arabesques de UJ Seuteni et consorts.

Nick Schonert

À l’instar de son compère Tumy Onasanya, le pilier droit a vécu un après-midi délicat comme le laissait penser le rapport de force en mêlée : il a été sanctionné à plusieurs reprises dans l’exercice. On l’a peu vu par ailleurs même s’il a tenté tant bien que mal de repousser les mauls maritimes.