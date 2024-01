Face à Montauban le CAB s'est offert une quatrième victoire consécutive. Un succès (38-13) qui permet aux hommes de Pierre-Henry Broncan de s'inscrire dans une dynamique positive à l'aube de se déplacer sur la pelouse de Provence Rugby. Le manager briviste est revenu avec beaucoup de satisfaction sur la prestation des siens.

Une première mi-temps poussive, une deuxième aboutie avec un bonus offensif, êtes-vous satisfait de la prestation de vos joueurs ?

Le match est réussi d'un point de vue comptable. Je trouve que nous avons beaucoup produit. On marque cinq fois alors qu'on rentre seize fois dans la zone de marque. C'est là où nous devons progresser. Aujourd'hui c'est une belle prestation de l'ensemble du groupe avec une volonté d'être acteur et de porter le ballon. Ils ont pris des initiatives sur le terrain, les joueurs ne se cachent pas.

Ce succès face à Montauban met aussi en lumière une marge de progression importante...

Il y a une marge de progression nous le voyons bien. Ce genre de match peut nous permettre de passer un cap et de continuer à grandir ensemble. Il y a plusieurs choses. Le rugby, la tactique mais aussi l'effectif. Il y a eu dix changements. Il y a des joueurs blessés. Quand je suis arrivé on m'a dit qu'ils étaient indispensables pour gagner un match. Il va falloir qu'ils reviennent mais aujourd’hui je ne vois pas qui peut sortir des 23 joueurs sur la feuille. C'est aussi ça la vie d'un club. Nous travaillons dans la même direction et il faut continuer.

Les joueurs ont souvent fait le choix d'aller en touche au lieu de tenter les trois points, pourquoi ?

Le plus important c'est de mettre l'adversaire sous pression. Parfois il faut prendre les points mais c'est aussi les joueurs sur le terrain qui décident. En deuxième période je ne sais même pas si Montauban est entré dans nos 30 mètres. Nous les avons usés à défendre. On est allé se chercher les 17 points en première période. En deuxième période, il suffisait de ne pas faire de cadeaux. Nous sommes tombés sur une équipe très courageuse, très en place et très agressive.

La conquête est sans doute le seul petit point négatif de la soirée...

Issam (Hamel NDRL) était absent pendant un moment donc il a besoin de se reconnecter aux sauteurs. Les adversaires font aussi un focus sur la touche quand ils viennent ici. Nous aurons au moins quelque chose de négatif à monter. Nous allons essayer de faire un meilleur match en conquête à Aix-en-Provence.

Deux bonus en trois matchs avant de se déplacer sur la pelouse de Provence Rugby, le bilan est satisfaisant ?

Sur quinze points possibles nous en avons pris quatorze. On aurait pu en prendre un de plus à Biarritz mais bon... Nous sommes dans la continuité. Ces points de bonus sont importants. À Aix-en-Provence nous ne risquons rien. Si on perd là-bas, ce n'est pas grave. C'est un bon match pour finir le bloc avec un week-end de repos derrière et la réception de Nevers ensuite qui sera importante.

???????? et ????? \ud83d\udda4?



Avec 3\u20e3,3\u20e3 nouveaux essais inscrits en seconde période, les Noir & Blanc réalisent une bonne opération avec une nouvelle ???????? ?̀ 5 ?????? au Stadium \ud83d\udc4f

Ils enchaînent une 4ème victoire de suite.#WEARECAB #CABUSM pic.twitter.com/MK8CnsAokp — CA Brive Rugby (@CABCLRUGBY) January 19, 2024

Nous avons la sensation que le doute est beaucoup moins présent dans les esprits...

Il y a cette solidité. J'avais parlé de ça quand je suis arrivé. Nous avons des garçons qui maîtrisent le "momentum" et le territoire. On provoque des turnovers, on joue et on arrive à se procurer des occasions dans un jeu déstructuré. C'est ce que l'on voulait, devenir une équipe solide. Nous commençons à le devenir. Si on prend quarante points à Aix-en-Provence on sera moins solide... Le plus important c'est d'avoir des joueurs de tempérament, les autres il ne faut pas les faire jouer. C'est un sport de combat mental et d'initiatives, ce sont des choses plus faciles à faire dans les tribunes que sur le terrain.