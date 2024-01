Le manager de l’Union Bordeaux-Bègles était forcément déçu par la défaite (46-40) au terme d’un match fou où les deux équipes ont marqué six essais, tout en se montrant satisfait du comportement de ses joueurs qui ont su pousser les Bulls dans leurs retranchements.

Vous êtes passés tout près de l’exploit, quel est votre premier sentiment ?

On voulait contrôler le maximum de choses donc on s’était préparés pour remporter ce match car nous voulions vraiment la victoire. Je tire un coup de chapeau pour les efforts consentis par les gars, car on n’a pas voulu parler de la difficulté de venir ici à Pretoria, mais c’est un endroit dur face à une très bonne équipe. Le début de match a été difficile, comme on s’y attendait. Nous avons eu du mal à entrer dans le match. Nous avons concédé beaucoup de pénalités évitables. Malgré tout, nous avons fait preuve d’un gros caractère pour revenir dans ce match et se créer des opportunités et amener les Bulls dans le money time car, à un moment, nous avons vraiment cru à la victoire.

La chaleur a eu raison de votre équipe en fin de match ?

Je ne pense pas. La chaleur nous a plombés en début de match. Nous avons eu du mal à entrer dans la partie. Les quinze premières minutes ont été difficiles. Nous prenons six pénalités et un carton jaune. Cela nous conduit à concéder deux essais. Du bord du terrain, en fin de match, les Bulls avaient beaucoup de crampes et du mal à se relever. On a senti que l’on avait pris l’ascendant psychologique. Malheureusement, nous avons une dernière occasion en touche mais elle nous échappe. Il faut que l’on travaille là-dessus car ça nous rappelle le scénario face à La Rochelle. Nous avons donc des sujets à travailler. Mais nous sommes quand même fiers que nos joueurs aient réussi à amener les Bulls dans cette fin de match qui a été difficile pour eux, ce qui ne leur arrive quasiment jamais.

Sous un soleil de plomb, les Bordelais n'ont pas pu aller s'imposer en Afrique du Sud mais font un grand pas vers la première place.



Avec dix-sept points dans cette poule, est-ce un beau résultat comptable à l’issue de cette phase de poule ?

Ce sont dix-sept points sur vingt possibles, donc si nous étions à l’école, on pourrait dire que nous avons un 17/20. Quand un enfant obtient 17/20, on lui dit généralement que c’est plutôt pas mal. Nous sommes contents de notre phase de poule. Après, on verra en fonction des autres résultats si nous avons perdu gros ce samedi, car le fait de recevoir est décisif dans cette compétition. Ce n’est pas irrémédiable mais décisif. On verra donc la suite mais je pense que nous avons fait du mieux que l’on pouvait. Franchement, aujourd’hui, nous sommes surtout fiers des joueurs qui ont respecté le maillot dans la difficulté.

Avez-vous été inquiet de laisser la première place aux Bulls en début de seconde période quand ils menaient 33 à 14 ?

On est passé par toutes les émotions. À un moment, je me suis dit que si nous craquions mentalement, ça pouvait être l’avalanche. J’avais dans ma tête que nous avions un matelas de 35 points, pas plus donc je me suis dit que si nous craquions, ça pouvait devenir dur. On est aussi contents de l’intensité et de l’engagement mental des joueurs. Il faisait très, très, très chaud. J’ai aussi ce regret en fin de première mi-temps, alors que nous étions en supériorité numérique, d’avoir concédé un essai de soixante mètres sur une trop grosse implication dans le ruck précédent. Mais, il y a eu douze essais. Ce sont des super matchs à jouer et je ne comprends pas les équipes qui ne jouent pas cette compétition à fond car ce sont des matchs incroyables qui forment nos joueurs et qui créent des souvenirs. Nous sommes très déçus. Nous étions abattus dans les vestiaires, surtout par la fatigue, mais nous n’avons pas abandonné. Dans le rugby, il faut aussi accepter de perdre quand on a tout donné. Nous avons fait des erreurs techniques à certains moments du match qui nous coûtent très cher à la fin, mais on s’est battu.

Vous avez aussi pu voir des joueurs qui vont être importants dans les prochaines semaines en raison du départ des internationaux. Avez-vous des motifs de satisfaction ?

Vous savez la place qu’occupe notre charnière internationale chez nous. C’est difficile de prendre un peu de lumière derrière eux, mais nous avons trouvé un peu de complicité aujourd’hui. Nous avons vu des joueurs, qui auraient pu ne pas tout donner ou être frustrés, avoir des comportements irréprochables. Bien sûr, il va y avoir des choses à débriefer car nous sommes perfectibles sur deux ou trois réceptions de coup d’envoi mais on va s’améliorer. Le plus important pour nous est de ne pas avoir fait une faute sur les efforts ou le comportement. Ces joueurs peuvent être contents de leur performance.

Est-ce le match le plus dur de la saison sur le plan physique ?

C’est certain. Les joueurs ont poussé les machines forts, autant par les conditions de voyage pour venir ici que par le match. Mais ce n’est pas une excuse. Maintenant, nous allons bien récupérer car nous savons que nous avons un très gros rendez-vous samedi à Chaban-Delmas (face au Stade français, NDLR). On va avoir besoin de notre public après avoir tout donné dans cette compétition. Et même si j’ai bien compris les messages des uns et des autres, il sera difficile de venir gagner chez nous.