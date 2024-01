La journée fut belle en Géorgie pour Clermont. Christophe Urios dans l'avant-match avait parlé de match historique dans son contexte pour cette première expérience d'un club géorgien en coupe d'Europe et ce premier déplacement à Tbilissi pour l'ancien triple vainqueur de cette Challenge Cup. Les Clermontois ont fait honneur au Black Lion grâce à un match plein et une victoire bonifiée méritée (3-36) qui ne souffre d'aucune contestation. Les Auvergnats pouvaient craindre la conquête adverse et surtout sa mêlée. Ils ont surclassé les Géorgiens dans ces domaines pour valider la qualification en 8e de finale. En fonction des derniers résultats, Clermont pourrait même s'assurer de recevoir en quarts de finale s'ils vont jusque-là.

Un début timide mais sérieux

D'entrée de jeu, les Jaune et Bleu faisaient montre de sérieux et d'application. Si les premières offensives manquaient de tranchant, les Auvergnats étaient appliqués dans les fondamentaux du jeu et notamment en touche. Les premiers alignements du Black Lion étaient volés par la deuxième ligne de l'ASM et les fautes étaient géorgiennes. Anthony Belleaux ouvrait le score sur pénalité dès la 4e minute (0-3). Les vingt premières minutes étaient de la même façon maîtrisées par Clermont mais au niveau des grandes offensives, il ne se passait pas grand chose.

Le point important était surtout que la conquête adverse, en touche, mais surtout en mêlée, point fort établi du Black Lion, ne perturbait pas du tout cette ASM studieuse. Il fallait patienter jusqu'à la 25e minute pour voir le premier coup d'accélérateur des Jaunards. Sur un jeu au pied axial d'Anthony Belleau, le rebond capricieux ne l'était pas tant pour Darricarrere qui grillait la politesse à l'arrière garde noire pour servir Bautista Delguy à hauteur (26e, 0-10). Un premier écart était fait. Le Black Lion essayait de réagir mais manquait de justesse les rares fois où il pénétrait le camp de l'ASM. Ce n'est qu'à la 36e minute que Luka Matkava débloquait le compteur des siens sur pénalité. Hélas pour le Black Lion, ces premiers points validés marquaient le retour à l'attaque des Auvergnats. Sur l'engagement ou presque, un dégagement géorgien au pied trouvait Alex Newsome sur la ligne médiane à gauche. L'arrière australien se lançait alors dans un retour de coup de pied irrésistible qui s'arrêtait seulement dans l'en-but adverse après des crochets nombreux et des feintes parfaites (37e, 3-17). La mi-temps était alors atteinte et les Géorgiens venaient de prendre un bon coup derrière la tête. Clermont survole la seconde période

La seconde période ne connaissait pas le round d'observation du premier acte. Tout de suite, les Clermontois se montraient décidés à tuer le match et ne pas laisser espérer l'adversaire. À la 45e minute, Delguy marquait un doublé pour terminer une occupation des 22m du Black Lion suite à une pénaltouche. Après le travail des avants, Belleau servait Delguy pour l'essai numéro 3 (45e, 3-24). Il ne fallait attendre que 10 minutes pour voir poindre l'essai du bonus que cherchaient clairement l'ASM. Ce serait un essai de tableau noir. Parti d'une touche sur la ligne médiane, la combinaison de Clermont trouvait Belleau dans l'axe sur un mouvement qui partait vers la gauche. L'ouvreur servait pourtant à l'intérieur Delguy lancé à hauteur. Ce dernier fixait encore intérieur en lançant Darricarrere derrière la ligne. Le Black Lion n'y avait vu que du feu (56e, 3-31).

Moins de 5 minutes plus tard, Clermont revenait à la charge avec l'essai de George Moala. Le coup de pied par-dessus de Baptiste Jauneau profitait à Newsome dans les 22m géorgiens. L'Australien servait Moala à gauche qui oubliait Darricarrere pour marquer son essai d'une belle glissade (62, 3-36). La dernière période du match était bien plus calme cependant. Clermont poursuivait son travail, faisait tourner son effectif avec la première entrée de Théo Giral en 10 à la place de Belleau mais n'appuyait plus vraiment sur l'accélérateur. L'essentiel était là avec cette deuxième place et une qualification assurée pour les 8e et une réception à Marcel-Michelin. Une victoire qui assure également la présence de Castres dans le tableau final en tant que 4e de la poule.