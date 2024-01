Dans un entretien exclusif qu'il a accordé au Midi Olympique, Fabien Galthié est revenu sur son choix de promouvoir Grégory Alldritt en tant que capitaine du XV de France. Le sélectionneur des Bleus a avoué que le Rochelais redoutait la réaction de Charles Ollivon.

Au-delà des nouvelles têtes qui intègrent le groupe France (Depoortère, Abadie, Halagahu...), c'est la principale surprise de la liste de Fabien Galthié pour disputer le Tournoi des 6 Nations 2024. Grégory Alldritt sera le capitaine des Bleus durant la compétition. Le troisième ligne centre monte encore un peu plus en grade dans le groupe France, lui qui est souvent irréprochable sur le pré.

Dans un entretien qu'il a accordé au Midi Olympique, le sélectionneur tricolore a expliqué son choix : "Ensemble, on a travaillé pour savoir qui allait succéder à Antoine. […] Charles Ollivon est un capitaine très apprécié de ses coéquipiers et du staff. Il est une figure de proue du navire XV de France. Mais dans un même temps, nous voulions aussi faire évoluer le leadership parmi ces joueurs cadres. Après plusieurs échanges, on a pensé qu’il serait bien qu’il y ait un passage de relais entre l’Afrique du Sud et l’Irlande, entre le dernier match du Mondial et le premier du Tournoi. On en a conclu que Greg Alldritt prendrait ce relais."

"Greg était très inquiet de la réaction de Charles"

Avec 45 sélections au compteurs, le Rochelais est un des patrons des Bleus depuis l'arrivée de Fabien Galthié à la tête de la sélection. Une importance décrite par ce dernier : "Par son niveau de jeu, Greg est déjà incontournable. Son âge (26 ans) peut aussi nous faire penser qu’il sera, comme 70 ou 80 % de l’équipe, en Australie en 2027. Je souhaite évidemment de tout cœur amener Charles jusqu’au Mondial mais Greg a quatre ans de moins et son tour est venu de prendre le capitanat, de par son évolution."

Cette nomination peut être vue comme un désaveu envers Charles Ollivon. Le Toulonnais a été nommé capitaine début 2020, dès l'arrivée de Galthié. "Il était heureux de la nomination de Greg. Celui-ci était pourtant très inquiet de la réaction de Charles. En ce sens, nos réunions ont d’ailleurs été très belles à voir."

Le 19 août dernier, Alldritt a connu son premier capitanat avec les Bleus, c'était face aux Fidji à Nantes (victoire 34-17). Il devrait donc en connaître en deuxième face à l'Irlande le 2 février prochain. Le début d'une longue série ?