Recruté pour jouer au poste de talonneur, Kilian Taofifenua, le petit frère de Romain et Sébastien, a été repositionné pilier gauche depuis maintenant plusieurs semaines. Voici pourquoi.

C’est un projet audacieux dans lequel s’est lancé Kilian Taofifenua, ces derniers mois. Arrivé au Biarritz olympique en début de saison dernière, en tant que talonneur, un poste auquel il évoluait déjà lors de ses années à Perpignan, le joueur de 23 ans, en concertation avec son staff, a fait le choix de troquer le numéro deux pour le numéro un, et ainsi devenir pilier gauche, ou plutôt redevenir gaucher.

“Lorsque j’évoluais avec les Crabos de l’USAP, rembobine-t-il, je jouais troisième ligne. Je suis ensuite passé pilier gauche, puis talonneur avec les espoirs, même s’il m’est arrivé de dépanner plusieurs fois à gauche. En début de saison, au BO, comme nous avions eu des soucis avec les piliers, et notamment la longue absence de Guy Millar, Matthew Clarkin m’a présenté ce projet. Pour autant, il ne s’est pas fait tout de suite. Nous avons décidé de prendre le temps et depuis maintenant deux ou trois mois, je m’entraîne quotidiennement à gauche.”

“L’année dernière a été compliquée”

Dans les bureaux du stade Aguiléra, l’idée de ce changement de poste, initiée par le directeur sportif du BO, a trouvé écho auprès du jeune “Tao”. “J’ai été directement réceptif, vu que j’y avais déjà joué, poursuit l'intéressé. Au début, ça a été un peu compliqué, mais je me suis dit que c’était un mal pour un bien.”

Killian Taofifenua avec le BO cette saison. Midi Olympique - Pablo Ordas

Il faut dire qu’à Biarritz, avec la présence de Thomas Sauveterre, Bastien Soury, Luteru Tolai et Brendan Lebrun, Kilian Taofifenua avait un horizon bouché au talon, d’autant que la saison dernière, le joueur n’a pas franchement convaincu les rares fois où il a été aligné à ce poste, à cause de soucis récurrents dans ses lancers en touche. Il avait d’ailleurs été prêté à Nice (Nationale), où il avait plutôt joué troisième ligne centre, et, à son retour à Biarritz, lorsqu’il était sur le terrain, la responsabilité du lancer revenait souvent au pilier Baptiste Erdocio.

“Les touches, à Perpignan, se passaient plutôt bien, mais j’ai ensuite connu un long moment sans lancer, se remémore-t-il. Lorsque j’ai été prêté à Nice, je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu au talon, même si le prêt a été bénéfique. L’année dernière a été compliquée pour tout le monde et pour moi en particulier. Je n’avais pas trop de repères, et à mon retour de prêt, le fait de ne pas lancer les touches a été un coup dur. Dès lors, ça a été normal pour moi de passer pilier gauche.”

Sébastien Taofifenua, conseiller de luxe

Matthew Clarkin enchaîne : “Tao est un excellent joueur de rugby, mais comme d’autres jeunes au talon, il avait du mal à avoir de la constance sur les tâches spécifiques du poste. Ça ne lui a pas rendu service par rapport à la concurrence, mais, en même temps, dans le déplacement, la générosité en attaque ou en défense, il peut apporter une vraie plus-value. Voilà pourquoi nous avons décidé, pour son avenir à moyen et long terme, de viser une transition à gauche.”

C’est à Aurillac, début décembre, que Kilian Taofifenua a fait son premier match en tant que pilier. Il a ensuite remis le couvert à Aix ou à Nevers. “À gauche, j’ai moins à réfléchir qu’au talon et je suis délesté de la pression du lancer. J’arrive à être plus libéré”, apprécie-t-il. “On y va étape par étape, raconte Clarkin. Pour l’instant, tous les indicateurs sont plutôt positifs. Dès son premier match à Aurillac, il a fait face à une très bonne mêlée, il a aussi tenu à Aix contre des joueurs avec beaucoup d’expérience. Contre Nevers, il a encore fait un pas dans le bon sens.”

Les frères Taofifenua se sont affrontés en janvier 2022.

Au stade du Pré-Fleuri, “Tao” s’est surtout distingué en marquant un essai en force et en grattant deux ballons importants en fin de match. À des kilomètres de là, son grand frère Sébastien, pilier au LOU, a très certainement apprécié. “Avec Seb, confie Kilian, nous échangeons souvent. C’est toujours le premier à m'envoyer un message après le match, pour savoir comment j’ai trouvé le droitier d’en face et comment je me suis senti. J’ai vraiment de la chance de l’avoir comme grand frère.” Un conseiller particulier auprès duquel il va pouvoir continuer d’apprendre les ficelles d’un poste, qu’il découvre, chez les professionnels.