TRANSFERTS/PRO D2 - Face à la pénurie de talonneurs qui frappe l’effectif du club basque, le Biarritz olympique va rapatrier Killian Taofifenua, qui avait été prêté à Nice début novembre.

Killian Taofifenua rentre à Biarritz. Les dirigeants biarrots ont fait le choix de rapatrier leur jeune talonneur, qu’ils avaient prêté début novembre à Nice. À ce moment de la saison, l’ancien joueur de l’USAP, face à la concurrence au poste où figurent Thomas Sauveterre, Bastien Soury, Clément Renaud et Léo Carella, était clairement en manque de temps de jeu, puisqu’il n’avait disputé aucune minute avec le club basque. Mais depuis quelques semaines, la situation, au poste de talonneur, est devenue compliquée au Biarritz olympique.

Bastien Soury, qui souffre du tendon d’Achille, n’a plus joué depuis la mi-octobre. Il a repris la course, mais ne sera pas de retour sur les terrains avant deux à trois semaines minimum. Thomas Sauveterre est sorti commotionné du match à Agen, vendredi dernier. Il va suivre le protocole habituel et manquera la réception de Vannes. Dès lors, le club rouge et blanc n’a plus que deux talonneurs aptes, Léo Carella (20 ans) et Clément Renaud (23 ans). Ce dernier est en délicatesse avec une épaule, mais le staff basque espère pouvoir compter sur l’ancien bordelais pour ce week-end.

Taofifenua a joué sept matchs à Nice

Avec le retour prochain de Taofifenua et en attendant que l’infirmerie se vide, le BO va faire confiance à ses trois jeunes talonneurs dans les semaines à venir. À Nice, en Nationale, le petit frère de Romain et Sébastien a disputé sept matchs (une titularisation) et a même joué quelques rencontres en troisième ligne. Il doit prendre l’avion mercredi pour rejoindre la Côte basque.