Le deuxième ligne Paul Gabrillagues et le flanker Esteban Abadie seront bien dans la liste de Fabien Galthié pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations. Autre surprise, le demi d'ouverture Antoine Gibert, sera aussi de la partie.

Un revenant et un petit nouveau : Paul Gabrillagues et Esteban Abadie vont préparer le prochain Tournoi des 6 Nations avec le XV de France. Comme annoncé par Midi Olympique en début de semaine, le deuxième ligne du Stade français, qui compte 16 sélections en bleu mais qui n'a pas porté le maillot frappé du coq depuis le 20 octobre 2019 et le quart de finale de la Coupe du monde au Japon, va remplacer Thibaud Flament, actuellement blessé et forfait pour le début de la compétition. Le Toulonnais Matthias Halagahu (22 ans) va aussi être appelé par le sélectionneur national au poste de deuxième ligne.

Pour Esteban Abadie, c'est la consécration. Le troisième ligne arrivé à Toulon cette saison en provenance de Brive, a marqué les esprits et a convaincu le sélectionneur. Précieux en touche, à l'aise ballon en main comme son coéquipier en club Charles Ollivon, le joueur formé au Racing 92 va faire ses premiers pas en équipe de France. Il viendra compléter une troisième ligne où on retrouvera les habituels Alldritt, Cros ou encore Jelonch.

Enfin, comme annoncé mardi soir, Antoine Gibert va également faire partie du groupe de 34 joueurs. Le demi d'ouverture du Racing 92 profite de son très bon début de saison et de sa polyvalence '9-10'. Depuis le départ de Finn Russell, l'enfant des Hauts-de-Seine a pris les commandes du jeu prôné par Stuart Lancaster et relayé par Frédéric Michalak chez les trois-quarts. Bon animateur, précis face aux perches, il forme une très belle association avec Nolann Le Garrec même si la charnière titulaire des Bleus ne fait pas débat actuellement avec Maxime Lucu et Matthieu Jalibert époustouflants sous le maillot de l'Union Bordeaux-Bègles.