Grégory Alldritt s'est confié sur son rôle en équipe de France en se projetant sur le Tournoi des 6 Nations. Le troisième ligne de La Rochelle confirme que Fabien Galthié est l'homme de la situation pour les quatre prochaines années.

Grégory Alldritt est de retour, et ça se voit. Indispensable au succès rochelais obtenu sur la pelouse de Pau (29-20), le numéro 8 des Maritimes se rapproche de son niveau de la Coupe du monde. Dans un entretien exclusif accordé à Midi Olympique, le capitaine de La Rochelle explique qu'il n'est pas au firmament de sa carrière et qu'il doit encore progresser dans son jeu. Dans cette optique, Alldritt devrait à nouveau être l'un des fers de lance de Fabien Galthié dès l'ouverture du prochain Tournoi des 6 Nations (2 février, contre l'Irlande).

Pour le Rochelais, le sélectionneur des Bleus est toujours l'homme de la situation malgré l'échec du dernier Mondial. "Je ne vois pas qui serait mieux armé et compétent que lui pour ce poste. Si je prends mon cas, quand Fabien (Galthié) m’a pris, j’avais 23 ans, zéro titre avec mon club, zéro en équipe de France. Petit à petit, j’ai gagné des trophées en club comme en sélection, et j’ai progressé. Je pense qu’il y a un vécu collectif qui n’a fait que croître et qui peut nous permettre de performer encore mieux" avance Alldritt. Après deux mois de coupure suite à la Coupe du monde, le numéro 8 des Bleus semble s'être régénéré et a de nouveau faim de trophées...