Après son match nul au Stade français, Clermont rebascule sur la Challenge Cup avec un seul objectif : deux victoires bonifiées. Un mantra posé par les Jaunards afin de bien lancer l’année.

Moins quatre degrés au thermomètre, un beau soleil et les employés du Michelin qui s’affairent à badigeonner de sel les allées de l’enceinte clermontoise. Au moment de l’ultime mise en place de l’ASM, avant de recevoir les Scarlets (samedi, 14 heures), les hommes de Christophe Urios ont goûté à la rudesse du climat auvergnat après une semaine de neige. Mais le froid clermontois semble réchauffer les âmes montferrandaises. Après un bon match nul glané au Stade français, les coéquipiers de Fritz Lee retrouvent la Challenge Cup avec un seul mot d’ordre : dix points ou rien. "Ce n’est même pas négociable !" clame l’éternel numéro 8. "On a repris confiance après notre match à Paris, mais on a besoin de ces dix points. Il n’y a aucune question à se poser. Si on réussit cet objectif on devrait recevoir au moins en huitième de finale et peut-être en quart. Mais on en a aussi besoin pour nous ! On doit remarquer des essais pour reprendre confiance dans notre jeu".

Une ambition partagée par Baptiste Jauneau. Le jeune demi de mêlée clermontois a chassé ses ennuis à la cheville et veut remettre les pendules à l’heure. "On sait bien attaquer, il ne faut pas avoir de doutes là-dessus. On s’est mis des objectifs communs, on est tous sur la même ligne donc maintenant il faut agir. Surtout avec le public qu’on a. On a perdu à domicile contre Bordeaux-Bègles dans un match à guichets fermés et nos supporters étaient quand même énormes à Paris. On veut les récompenser avec des phases finales en Challenge Cup".

Sowakula et Jauneau attendus

Pour cette troisième rencontre "européenne", Clermont reçoit donc des Scarlets loin d’être invincibles et visera donc une victoire bonifiée. Pour ce faire, Christophe Urios a choisi d’ajuster son effectif, en laissant notamment au repos Thibaud Lanen, Bautista Delguy et Étienne Falgoux. Le trio a énormément enchaîné ces dernières semaines et regardera attentivement les performances de leurs frères d’armes, ce samedi après-midi. Certains joueurs ont également gros à jouer. Pita-Gus Sowakula est particulièrement attendu par son manager, lui qui a été très peu utilisé en Top 14 de par son statut de non-JIFF.

Baptiste Jauneau débutera la rencontre face aux Scarlets. Icon Sport - Icon Sport

"S’il s’appelait Pita-Gus André peut-être qu’il jouerait plus ! » sourit Urios."Il sort d’une énorme saison en Nouvelle-Zélande donc on essaie de le ménager, mais en même temps on attend beaucoup plus de lui offensivement. Il peut être décisif mais on ne l’a pas assez vu. C’est pour cela qu’on l'a fait venir !". Dans un registre bien différent du colosse néo-zélandais, Baptiste Jauneau sera l’un des hommes à suivre de cette rencontre. Le Béarnais de naissance doit surtout lancer sa saison comme le rappelle son entraîneur. "Baptiste va mieux. Il a chassé ses idées noires par rapport à sa cheville. En début de saison il n’était pas bon, mais aujourd’hui je le vois davantage capable de s’engager. Il reprend le fil de sa saison, et il est excellent quand il joue simple et qu’il est connecté avec l’équipe. Il doit être un maillon essentiel à notre jeu, mais il ne peut pas jouer seul. Baptiste a fait quelques mauvais matchs et je pense qu’il s’est remis en question… Aujourd’hui il faut qu’il enfonce le clou !". Place aux actes.