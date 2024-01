Auteur d'énormes performances en Top 14 avec l'Usap, Posolo Tuilagi (19 ans, 145 kg) était pressenti pour intégrer le groupe France afin de disputer le prochain Tournoi des Six Nations. Problème, le colosse perpignanais n'a toujours pas de passeport français et n'est donc pas encore éligible.

Un feuilleton vient de se terminer, un autre ne fait que s'ouvrir. Depuis des mois, les supporters français espèrent voir Emmanuel Meafou avec le maillot du XV de France sur les épaules. Le deuxième ligne toulousain pourrait faire ses grands débuts avec les Bleus face à l'Irlande le 2 février prochain à Marseille.

Même poste, même problème pour Posolo Tuilagi. Comme l'ont annoncé ce vendredi matin nos confrères de l'Indépendant, le Catalan n'est toujours pas éligible avec les Bleus. Né aux Samoa, le fils d'Henry ne possède toujours pas de passeport français. Depuis le mandat de Bernard Laporte à la tête de la FFR, ce dernier est obligatoire pour avoir la chance de connaître une ou plusieurs sélections avec les Tricolores.

C'est un léger ralentissement dans la carrière de Tuilagi, impressionnant en Top 14. Champion du monde U20 l'été dernier, le joueur de 19 ans était annoncé parmi les potentiels nouveaux visages en équipe de France. Son tour attendra.

Il peut jouer avec les Bleuets

Tout n'est pas perdu pour Posolo Tuilagi, qui pourrait tout de même enfiler un maillot bleu dans les prochaines semaines. Même sans passeport, il peut jouer avec les Bleuets, qui vont eux aussi disputer le Tournoi des Six Nations en même temps que leurs aînés. Il ne serait donc pas étonnant de le voir affronter l'Irlande, mais avec les moins de 20 ans le 3 février prochain. Reste à savoir si l'Usap acceptera de le libérer pendant la période des doublons, lui qui est titulaire indiscutable avec les Sang et Or.

Et puis, comme ce fut le cas avec Emmanuel Meafou il y a presque un an, Posolo Tuilagi peut tout de même participer à un stage avec la "grande" équipe de France même s'il n'est pas sélectionnable. S'il obtient son passeport assez rapidement, Tuilagi pourra pleinement postuler à la tournée estivale des Bleus, prévue en Argentine au mois de juillet prochain.