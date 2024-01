Plusieurs dizaines de sièges du stade Pierre-Fabre, qui accueillait le 32e de finale de Coupe de France de football entre Revel et le PSG, ont été vandalisées par des supporters du club parisien. Qui va régler la facture, alors que le CO retrouve son enceinte le week-end prochain à l'occasion de la 3e journée d'EPCR Challenge Cup ?

À l'occasion du 32e de finale de la Coupe de France de football entre Revel et le PSG, le club amateur de Régional 1 avait délocalisé la rencontre au stade Pierre-Fabre, propriété du Castres olympique. Dans le cadre de la rencontre, des supporters parisiens avaient fait le déplacement pour soutenir leur équipe et suivre la large qualification des champions de France en titre pour le tour suivant. Mais au lieu d'encourager les leurs dans une rencontre qui a rapidement tourné en faveur des coéquipiers de Kylian Mbappé, certains énergumènes n'ont rien trouvé mieux que de saccager plusieurs dizaines de sièges du stade Pierre-fabre, dans la partie de la tribune sud.

Les photos, diffusées sur les réseaux sociaux, ont provoqué l'indignation, certains supporters se demandant même qui allait régler la facture. Car au total, on dénombre plus de 130 sièges cassés (sur les 500 de la tribune) et une pelouse synthétique détériorée par des fumigènes devant le parcage. Sur ce dernier sujet, deux individus ont été interpellés par la police pour usage de fumigènes et d'une bombe artisanale. Jugés en comparution immédiate, ils ont été condamnés à un an et huit mois d'interdiction de stade et à des amendes.

Cela n'empêche pas que le CO reçoit les Blacks Lion, samedi à 16h15, à l'occasion de la 3e journée de Challenge Cup, et que les réparations doivent être engagées rapidement. Dans les faits, le CO doit donc demander des comptes au club amateur de Revel. "Nous avons fait dresser un constat d'huissier ce mardi matin, a réagi le président du club amateur Didier Roques à nos confrères de La Dépêche. Moi, je suis un footeux qui aime le rugby, je viens à chaque fois que je peux voir le Castres olympique et tout se passe toujours bien." Les dirigeants castrais avaient même anticipé de possibles débordements de la part des supporters parisiens. Julien Rudea, directeur des opérations du CO, raconte à France Bleu Occitanie : "On avait fait un constat d'huissier avant, on en a fait un après pour constater les dégâts et suite à ça, on s'est rapproché du club de Revel qui fera le nécessaire pour qu'on soit dédommagé."

Le PSG s'est engagé à payer

La facture est estimée à 4000 euros, toujours selon nos confrères, et sera ensuite envoyée au club parisien comme l'a annoncé Didier Roques. Les dirigeants parisiens, bien conscients des débordements de leurs supporters, ont d'ailleurs constaté les dégâts à la fin de la rencontre et ont déjà annoncé qu'ils paieraient. Ce fâcheux épisode se rajoute à la longue liste des débordements et incidents qui incombent les déplacements de supporters de football dans les stades en France. Didier Roques, le président de Revel, conclut : "il n'y a vraiment qu'au foot qu'on voit ça"...