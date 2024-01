L'US Revel, club de football de Régionale 1 (6e division) affronte l'ogre Paris Saint-Germain dimanche en 32e de finale de Coupe de France. En conférence de presse, l'arrière toulousain Thomas Ramos a glissé un petit mot au club qui évolue à 66km de là.

La solidarité persiste entre clubs de Haute-Garonne, et cela, au-delà des frontières du sport. Le rugby mis de côté, c'est cette rencontre entre Revel, pensionnaire de Régionale 1 et le Paris Saint-Germain, champion de France en titre qui anime l'actualité. Avant d'affronter Lyon à Ernest Wallon, Thomas Ramos s'est présenté en conférence de presse pour parler ballon ovale... Mais pas que ! L'arrière international avoue qu'il risque aussi de se faire embarquer par la magie de la Coupe de France : "C'est possible qu'on suive ce match. C'est énorme pour le club de Revel de pouvoir jouer contre le PSG devant des milliers de spectateurs. (...) Pour eux, c'est certainement le match d'une vie."

"Il faudra qu'ils soient comme nous ce week-end : bons en défense"

Une semaine après la déroute en terre rochelaise (29-8), Thomas Ramos a eu l'occasion d'insister sur la prestation défensive attendue de son équipe ce week-end. L'occasion une nouvelle fois de faire le parallèle avec ses homologues footballeurs : "On leur souhaite bon courage. Il faudra qu'ils soient comme nous ce week-end : bons en défense pour essayer de contrer la plupart des offensives parisiennes." La comparaison ne pourrait guère aller plus loin car contrairement aux Revélois, les Stadistes sont favoris de leur affrontement contre Lyon.