Selon nos informations, le club de Provence Rugby discute avec le deuxième ou troisième ligne international anglais, Courtney Lawes (105 sélections). Pour autant, le dossier reste complexe et rien n’est acté à ce jour.

Cela fait maintenant plusieurs années que Provence Rugby monte en puissance et le club présidé par Denis Philippon n’est pas rassasié. Il a de l’ambition pour l’avenir et pourrait à nouveau frapper fort sur le marché des transferts. En effet, selon nos informations, le club provençal discute actuellement avec l'ancien capitaine du XV de la rose, Courtney Lawes (34 ans, 105 sélections). Il a passé toute sa carrière dans les Midlands de l'Est et son contrat chez les “Saints” arrive à terme en juin prochain.

De son côté, après avoir assuré la signature de deux ouvreurs (Plisson et Soulan), Provence cherche prioritairement à se renforcer en troisième ligne, un poste où Bilel Taieb, Carl Axtens, Jessy Jegerlehner, Nicolas Mousties et Teimana Harrison sont tous en fin de contrat.

Courtney Lawes a visité samedi les installations du club

La piste qui mène à Lawes reste assez complexe, mais Provence étudie bien la possibilité d’attirer un joueur de ce calibre. Le deuxième ou troisième ligne international anglais, qui fêtera ses 35 ans dans un mois, n’est plus très jeune. Cependant, il reste en forme, a disputé la dernière Coupe du monde comme titulaire avec l’Angleterre (cinq matchs joués) et a porté à plusieurs reprises le maillot des Lions Britanniques. Si les deux parties discutent aujourd’hui, il n’y a pas d’accord pour l’instant, mais Lawes a visité les installations du club dans la journée de ce samedi. Il en a aussi profité pour rencontrer des membres du staff de Provence. Les deux parties ont échangé autour du projet provençal et d'un contrat d’un ou deux ans. La balle est désormais dans le camp du joueur et de son entourage.

En milieu de semaine, les médias britanniques et le site internet Ruck.co avaient déjà fait part d’un intérêt de Toulon pour l’ex-flanker du XV de la Rose (il a pris sa retraite internationale au sortir de la Coupe du monde). “Le RCT dément cette information. Toulon n’a jamais offert de contrat à Courtney Lawes, ni même parlé avec le troisième ligne anglais à propos d’une éventuelle signature”, avait vite répondu le Rugby club toulonnais.

Ce dimanche, le journal anglais The RugbyPaper indique également que le Racing pourrait être également intéressé. Stuart Lancaster, nouvel homme fort des Franciliens, n'est pas insensible à l'idée de faire venir un joueur qu'il a eu sous ses ordres avec le XV de la Rose.

George North en tête de gondole du recrutement

Sur le terrain, bien que largement battu par Grenoble, jeudi soir (45-10), c’est à une intéressante troisième place que Provence Rugby a terminé la phase aller du championnat de France de Pro D2, un classement qui confirme que, sauf cataclysme, dans quelques semaines, lorsque les beaux jours arriveront, le club entraîné par Mauricio Reggiardo devrait se mêler à la bataille finale pour la montée en Top 14.

En coulisses, les dirigeants de Provence Rugby se veulent ambitieux pour les années à venir. Ils se sont montrés très actifs, ces dernières semaines, sur le marché des transferts. Outre plusieurs joueurs rodés au championnat de Pro D2 (Thomas Sauveterre, Jules Soulan), ils ont obtenu l’accord de l’ouvreur international Jules Plisson (32 ans, 19 sélections), mais surtout celui du trois-quarts centre international gallois, George North (31 ans, 118 sélections).

Ce dernier, qui évoluait aux Ospreys depuis 2018, sera attendu du côté de Maurice-David comme un véritable guide au niveau des lignes arrières. Pour piloter son paquet d'avants, Provence Rugby tente donc désormais de s'attacher les services de son ancien coéquipier avec les Lions britanniques et irlandais, Courtney Lawes qui, malgré son âge, semble jouir d’une belle cote de popularité.