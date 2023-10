Courtney Lawes, le troisième ligne de Northampton, a fait une Coupe du monde assez extraordinaire. À 34 ans, après 105 sélections, il a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale.

Que pensez-vous de cette défaite in extremis ?

Je suis déçu forcément. C’est un match qu’on aurait dû gagner. Mais je pense qu’on a donné tort à beaucoup de gens. C’est le sport, c’est ça de jouer au plus haut niveau, dans une demi-finale de Coupe du Monde. Tu fais quelques erreurs et tu finis par perdre d’un point. Mais il nous reste encore un match, ce qui va nous faire du bien.

On ne vous sent pas si abattu que ça ?

Beaucoup de gens pensaient qu’on allait souffrir ce soir et à la fin, je pense qu’on aurait pu gagner. Ce n’est pas forcément une histoire de donner tort aux gens, il vaut mieux se dire qu’il faut jouer les uns pour les autres, et je pense qu’on l’a fait. On a montré ce que cela représente de jouer pour ce pays et pour les mecs à tes côtés.

Steve Borthwick a-t-il montré qu’il avait l’étoffe d’un sélectionneur ?

On peut voir à quel point c’est un super coach et où cette équipe peut aller. On a des jeunes joueurs, George Martin qui a fait un super match contre l'Afrique du Sud, Ches (Chessum), Genge et Maro sont encore assez jeunes et vont faire progresser cette équipe.

Et quid de votre avenir ?

J’arrête après la Coupe du Monde, ce Mondial 2023 était ma dernière compétition avec l’Angleterre. Mes enfants ont besoin de leur papa et ce sera bien d’être à la maison avec eux. C’est la fin d’une époque mais ça a été un privilège de jouer pour l’Angleterre pendant aussi longtemps.

Quelle est l’image qui vous revient spontanément en tête ?

Ça passe très vite mais je suis fier de mon parcours. Il y a eu pas mal de bas, pas que des hauts, mais j’ai toujours essayé d’aller vers l’avant. Je ne suis pas quelqu’un de très émotionnel. Mais ça a été un vrai privilège et le fait de terminer avec un groupe comme celui-là, je m’en souviendrai pour toujours. Je ne sais pas ce qui va se passer vendredi pour la petite finale si ça se trouve, cette demi-finale contre l’Afrique du Sud était mon dernier match avec l’Angleterre. Mais peu importe, on veut terminer sur une bonne note. Je n’ai pas encore prévenu Steve de ma retraite, mais je lui dirai. J’en ai parlé avec les joueurs, ceux qui m’ont posé la question. Mais c’est le moment pour moi. J'ai quand même vécu quatre coupes du monde.

Avez-vous fait des sacrifices pour rester aussi longtemps en équipe nationale ?

C’est dur d’être loin de sa famille vous savez, mais quand tu joues au rugby, tu as une nouvelle famille, surtout pendant une Coupe du Monde. Mais les mecs vont me manquer, et le travail aussi.

Quel est votre meilleur souvenir ?

Je n'ai pas de souvenir particulier à mettre en avant. Il y a eu tellement de bons moments mais j'ai adoré l'ambiance que j'ai connue entre la dernière Coupe du Monde et celle-ci. On s'est toujours serré les coudes.