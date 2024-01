Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct la rencontre opposant Montpellier à Toulon, dans le cadre de la 12ème journée de Top 14.

Montpellier, bon dernier et bien mal en point en Top 14 doit absolument se reprendre face au RCT. Après leur très courte défaite sur la pelouse du Lou la semaine dernière, les hommes de Bernard Laporte ont un espoir auquel s'accrocher.

Toulon, de son côté se déplace avec l'intention de faire un résultat et la grosse équipe. Une victoire et le RCT se placerait troisième du championnat avant la parenthèse de l'Investec Champions Cup. À noter que ce match signe, également, les retrouvailles entre Pierre Mignoni et Bernard Laporte.

La rencontre aura lieu au GGL Stadium et sera arbitrée par Pierre Brousset.