Soir de fête pour les Toulousains qui retrouvaient Ernest-Wallon pour la première fois en 2024. Julien Marchand s'est montré très en forme, tout comme Thomas Ramos. Une rencontre qui fut en revanche plus compliquée pour Vivien Devisme côté lyonnais...

Les tops

Julien Marchand

Le talonneur a non seulement été l’un des grands acteurs de la domination toulousaine en mêlée mais a en plus inscrit les premiers points des siens. Tout en force il s’offrait son premier essai de la saison pour sa deuxième titularisation sous le maillot du Stade toulousain. Dans les rucks Julien Marchand n’a pas hésité, comme à son habitude, et récupérait un ballon important en début de rencontre. On lui excuse donc ce petit en avant en tout début de match qui laissait échapper aux Toulousains une belle occasion de concrétiser.

Thomas Ramos

Si l'arrière du XV de France n'a pas commencé la rencontre de la meilleure des manières avec un premier coup de pied manqué il s'est vite rattrapé. Un doublé avec une aisance déconcertante comme à son habitude. Sur son premier essai, Ramos ne fait qu'une bouchée de son vis-à-vis. Dans le jeu il a parfaitement mené les siens avant de trouver une brèche pour inscrire son deuxième essai de la soirée. Douze courses ballons en mains toute aussi efficaces les unes que les autres.

Emmanuel Meafou

Le deuxième ligne a encore montré toute sa puissance à l’aube de l’annonce des 34 joueurs qui disputeront le prochain Tournoi des 6 Nations. Avec un nouvel essai en force (44e) le Toulousain a une nouvelle fois dominé ses adversaires du jour. Avec douze courses ballon en main Meafou s’est montré à son aise.

Arno Botha

Le capitaine lyonnais a mis du cœur à l’ouvrage. Avec quatre plaquages cassés et neuf courses ballon en main en première période, le troisième ligne a une nouvelle fois été précieux pour ses coéquipiers. Le Sud-Africain a dominé ses collisions permettant de mettre les Lyonnais dans l’avancé. Sur le plan défensif Botha a été tout aussi important malgré cette pénalité pour un plaquage haut sur Dimitri Delibes.

Les flops

Vivien Devisme

Sorti à la 47e minute de jeu, on ne peut pas dire que le pilier lyonnais ait brillé sur la pelouse d’Ernest Wallon ce samedi soir. Dans le jeu, Devisme s’est montré en difficulté avec notamment cette passe directement en touche alors que les Lyonnais enclenchaient une belle offensive. Quelques minutes plus tard il se rend coupable d’une faute grossière sur Antoine Dupont au bord d’un ruck. Et en mêlée cela ne fut pas glorieux non plus puisque le gaucher aura eu du mal à résister à la pression toulousaine.

Paddy Jackson a beaucoup souffert ce samedi soir contre Toulouse. Icon Sport

Paddy Jackson

L'ouvreur irlandais ne s'est pas montré très en forme ce samedi soir. Peu impactant dans le jeu paddy Jackson a offert bien trop de munitions aux Toulousains qui n'en demandaient pas tant... En première période notamment, le Lyonnais a rendu beaucoup de ballons en tapant au pied alors que des solutions auraient sans doute pu être trouvées en relançant le jeu. Sur l'essai de Thomas Ramos, le demi d'ouverture se fait complètement emporter et voit filer l'international dans l'en but.

Anthony Jelonch

Le Gersois d’origine ne s’est pas montré sous son meilleur jour face au Lou. Le troisième ligne du XV de France n’a malheureusement pas été aussi précieux que d’habitude pour son équipe. Avec cinq plaquages manqués et un en avant sur une belle avancée des siens, l’ancien castrais a semblé en difficulté, surtout en première période. À noter tout de même un regain d’énergie en deuxième mi-temps et ce 50-22 au retour des vestiaires qui a marqué les esprits.