Au terme d'un match maîtrisé de bout en bout, les Toulousains s'offrent une large victoire bonifiée contre Lyon (45-0). Au fil de la rencontre, les hommes d'Ugo Mola ont déroulé et inscrit sept essais face à des Lyonnais sans solution. Le club haut-garonnais retrouve le top 6, le Lou tombe dans la zone rouge.

Une volonté d’envoyer du jeu et de mettre du rythme. L’envie des Toulousains transpirait dès les premières minutes de leur match face aux Lyonnais samedi soir à l’occasion de la suite de la 12e journée de Top 14. Des intentions évidentes mais un petit peu de déchet en début de partie aussi. Les Haut-Garonnais ne prennent pas les points sur les pénalités mais sans réussir à marquer d'essai dans un premier temps. Ainsi, ils ne marquent pas après avoir pris la touche ou cafouillent une pénalité jouée à la main. Toutefois, la domination des locaux leur permet ensuite de valider deux temps forts. Par Julien Marchand derrière ballon porté tout d’abord (11e). Puis sur un lancement de jeu petit côté derrière mêlée, avec un duel gagné par Thomas Ramos face à Paddy Jackson pour pointer un deuxième essai (30e). À la pause, le Stade toulousain mène 12-0 devant le Lou.

Les Toulousains déroulent

Par la suite, on sent la volonté des Toulousains de faire les choses dans l’ordre. Ils s’appliquent sur les basiques et mettent à mal des Lyonnais en souffrance. S’en suit une avalanche d’essais dans un match devenu à sens unique. Emmanuel Meafou (44e) et Peato Mauvaka (68e) en puissance, Matthis Lebel en pleine vitesse sur son aile (57e), Thomas Ramos en conclusion du collectif (64e) et Antoine Dupont dans une ultime offensive étouffante pour les adversaires (80e+2). Au final, le Stade toulousain compile 7 essais et s’impose 45-0. « Nous avions besoin et envie de faire un gros match à domicile, confie à l’issue de la rencontre l’ouvreur toulousain Thomas Ramos au micro du diffuseur Canal +. Nous avons fait une deuxième période très convaincante ». Avec ce succès, les Toulousains remontent à la 4e place du classement en attendant le dernier match de cette journée et le déplacement de Toulon (5e ce soir) à Montpellier ce dimanche soir. Les Haut-Garonnais sont toutefois assurés de boucler cette 12e journée dans le top 6 grâce à ce large succès.

Sans particulièrement briller, Toulouse a écrasé le Lou pour prendre les 5\u20e3,5\u20e3 points à Ernest-Wallon !#Top14



Le résumé de #STLOU > https://t.co/LSc5UgdLEb pic.twitter.com/Zz6Wp4ULBa — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 6, 2024

Des Lyonnais débordés

En face, l’addition est lourde pour des Rhodaniens qui ont subi les vagues toulousaines défensivement et mal négocié les quelques munitions qu’ils avaient en attaque. Ils compilent 18 ballons perdus, 13 en-avants et 10 pénalités. Le Lou a été débordé dans le deuxième acte. « Nous faisons illusion sur la première période en tournant à 12-0 mais nous sommes largement dominés, estime l’ailier lyonnais Vincent Rattez au micro de Canal +. Le score en deuxième période reflète ensuite notre saison à l’extérieur où nous en prenons systématiquement plus de 30. Nous sommes tombés sur un grand Stade toulousain mais aussi une petite équipe de Lyon. Offensivement, nous n’avons pas su créer des brèches et nous avons perdu tous nos duels ». Au classement ce soir, le Lou a glissé à la 13e place. Et va ouvrir une nouvelle parenthèse Champions Cup sur les deux prochains week-ends avant de retrouver le Top 14 samedi 27 janvier. Ce sera avec l’accueil de Perpignan, désormais juste devant au classement. Dans le même temps, le Stade toulousain jouera sur la pelouse du Racing 92.