Sans briller, le SUA s’est imposé face à une valeureuse équipe drômoise. Un succès qui fait du bien et qui permet de s’échapper de la zone rouge mais qui n’atténue pas les doutes quant à la suite de la saison.

Aucun changement à signaler entre le SUA avec Goutta et le SUA sans Goutta. Sur le terrain, les secteurs défaillants n’ont pas bougé, au même titre que ceux qui marchent plutôt bien. Pourtant, quand l’ex-manager parlait d’un électrochoc à venir grâce à son départ, on pouvait s’attendre à quelque chose de marquant. Non, pas vraiment. La perte du Catalan semble avoir plus affecté le groupe qu’autre chose.

"Dire que son départ a du bon, non, je ne pense pas. Maintenant, il fallait prendre nos responsabilités, montrer que le club était touché mais pas coulé", estime Mathieu Lamoulie. Il est conforté par son entraîneur, Dave Ryan : "Le départ de Bernard a choqué tout le monde. Je ne peux pas dire si c’est bien ou pas. Peut-être que quand vous me poserez cette question dans quelques matchs, je saurai vous répondre. Là, plusieurs mecs sont en état de choc mais dans le rugby professionnel, tu n’as pas le temps de réfléchir. Quand un mec part, tu dois te concentrer et ne pas garder la tête basse."

Raffaele Costa Storti sur un nuage, le déchirement à Rouen... Les enseignements de la soirée de Pro D2 \ud83d\udd3dhttps://t.co/oVUV3cd8s1 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 5, 2024

Alors à entendre tout ce beau monde avouer à demi-mot que la fin de Goutta ne s’imposait pas, la question se pose : s’est-il sacrifié pour rien ? Les prochaines semaines devraient permettre d’en savoir plus même si ce groupe semble orphelin d’un "papa".

La conquête, c’est pour quand ?

Aucun joueur ni membre du staff n’est pour l’heure capable de savoir si la situation va tourner au positif ou au vinaigre. Et ce, même si certains cadres sont allés chez leur ancien manager pour le convaincre de rester. Ce qui est certain c’est que les Agenais sont évalués le vendredi soir, sur le terrain. Et ce vendredi soir, rien n’a changé. Notamment la conquête. Contre Valence-Romans, le SUA a perdu sept touches. Une anomalie qui se répète de semaine en semaine. Tout comme le discours qui l’accompagne après les matchs : "On va régler ça. Mais ce n’est pas que de la faute du lanceur. Ce sont des détails à combler et de bonnes annonces à faire."

Sauf que là, cela devient urgent. Preuve en est : les Agenais ont inscrit leurs trois essais après une touche maîtrisée. Avant de partir, Bernard Goutta a d’ailleurs averti son entraîneur de la touche : "Je suis allé voir Adel Fellah et je lui ai dit que désormais, il devait trouver des solutions." Pour l’heure, force est de constater qu’elles n’ont pas été trouvées, et difficile d’imaginer un changement dans les semaines à venir.

Finalement, le fameux électrochoc doit venir de là : le SUA doit absolument trouver une conquête s’il veut arrêter de végéter dans le ventre mou de la Pro D2. L’autre constat que l’on peut faire après cette soirée monotone à Armandie, c’est que l’histoire avec Bernard Goutta qui s’est terminée en eau de boudin en fait grogner plus d’un. Le sacrifice n’en valait peut-être pas la chandelle.