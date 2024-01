Pro D2 - Après la mise en retrait de leur manager Bernard Goutta, les Agenais se devaient de réagir à Armandie. Chose faite ce vendredi soir puisque les Lot-et-Garonnais s'imposent 24-18 devant les Damiers de Valence-Romans. Un précieux succès après une fin d'année 2023 agitée. Déception en revanche pour les Drômois avec ce voyage à vide.

Agen et Valence-Romans avaient pour point commun d'avoir perdu leurs deux derniers matchs avant la trêve de Noël, dont le dernier à domicile. Autant dire que les Lot-et-Garonnais n'avaient guère le droit à l'erreur dans leur antre d'Armandie face aux Damiers vendredi dans le cadre de la 15e journée de Pro D2. D'autant plus que leur manager Bernard Goutta avait décidé le 31 décembre dernier de se mettre en retrait de sa fonction. Histoire de tenter de « créer un électrochoc » pour son groupe. Effet positif pour le moment en tout cas puisque ses joueurs renouent ce vendredi soir avec le succès. Une victoire 24-18 décrochée face à l'équipe de Valence-Romans.

Agen pousse, Valence-Romans résiste

Tout d'abord, les Agenais ont buté sur la défense drômoise. Les Lot-et-Garonnais affichent en effet une forte possession dans le camp adverse sur la première demi-heure de match. Mais longtemps, ils se cassent les dents sur la défense drômoise. Notamment car ils se font contrer en touche (3 fois entre la 19e et la 22e minute !) et ne convertissent pas en points leurs temps forts. Malgré une supériorité numérique après le carton jaune adressé à l’ouvreur du VRDR Lucas Méret, les Agenais ne scorent pas sur une mêlée à 5 mètres (17e). La défense adverse s’envoie, se met souvent à la faute (5 pénalités concédées en 23 minutes) mais repousse sans cesse les assauts. Après la période de supériorité numérique agenaise, les deux formations sont même encore dos à dos (3-3). À force de faire le siège de l’en-but drômois, les Suavistes finissent par faire sauter le verrou adverse. Sur une pénalité jouée rapidement par Théo Idjellidaine, le demi de mêlée enchaîne sur un petit coup de pied, Harry Sloan est à la récupération aérienne entre deux Drômois et file inscrire le premier essai de la partie (10-3, 31e). La réponse des Drômois est plutôt rapide avec le jeune Noé Perret-Tourlonias, validant côté gauche l'accélération de son compère de l'autre aile, Adam Vargas (35e).

Le SUA s'échappe, le VRDR ne recolle pas

Les Agenais vont profiter d’une nouvelle période de temps forts pour prendre le large. Avec cette fois-ci, plus d’efficacité. Sur une attaque menée par Clément Garrigues et relayée par Mathieu Lamoulie, les locaux s’échappent vers l’aile gauche. Si Iban Etcheverry est stoppé par Lucas Méret, les Lot-et-Garonnais réussissent à faire rebondir l’action par leurs avants. Pour un nouvel essai de l’efficace Mike Sosene-Feagai, le talonneur aux déjà 6 essais cette saison (17-8, 47e). Quelques minutes plus tard, Agen enfonce le clou. Une nouvelle passe au pied du demi de mêlée Théo Idjellidaine vers l’un de ses centres - Clément Garrigues cette fois-ci – et celui-ci pointe le troisième essai agenais de la partie (24-8, 53e). L’écart est assez conséquent mais les locaux se mettent à subir un peu. Et les Drômois ne lâchent pas l’affaire, notamment autour des déboulés d’Adam Vargas. Ce dernier est d’ailleurs à la conclusion d’une passe au pied – décidément c’était la soirée ! – de l’ouvreur Lucas Méret pour son ailier. Adam Vargas signe ici son septième essai cette saison (24-15, 57e). La fin de match est à l’avantage des Damiers. Ils se rapprochent au score par une pénalité de Lucas Méret (24-18, 75e) et mettent la pression sur leurs adversaires dans les dernières minutes. Ceux-ci tiennent le choc, avec un grattage salvateur de Julien Lebian ou encore un effort collectif. Mais comme Emile Dayral trouve le poteau sur une ultime pénalité, Agen reste sous pression. Et le VRDR repart à l'offensif. A la sirène, un dernier groupé pénétrant des Damiers est stoppé, la défense agenaise tient le choc sur les ultimes coups de boutoirs adverses. Et Agen préserve son succès 24-18. En face, Valence-Romans aura sûrement des regrets d’avoir voyagé à vide, la faute à des petites erreurs ballon en main et à un manque global de discipline. Lors de la prochaine journée disputée vendredi 12 janvier, Valence-Romans retrouvera son stade Pompidou et aura un sacré défi à relever face au leader Vannes. Dans le même temps, Agen sera en déplacement à Mont-de-Marsan.