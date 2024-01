Au cours d'une conférence de presse ayant duré plus d'une heure, Bernard Goutta a donné les raisons de son départ du SU Agen. Il évoque un "sacrifice" pour créer un "électrochoc" au sein du club.

L'histoire entre Bernard Goutta et le SUA a définitivement pris fin ce mardi, peu après 13h. Après avoir dit "au revoir" à son staff, à ses joueurs et à ses dirigeants, le désormais ex-manager du Sporting s'est présenté face à la presse. Immédiatement Goutta et Fonteneau ont tenu à assurer de leur attachement l'un envers l'autre et ainsi mettre fin aux rumeurs. "Je ne pars pas à cause de Jeff. Je perds un boss mais je garde un ami", a ainsi assuré le Catalan. Non, pour lui, la raison est ailleurs !

"Je voulais créer un électrochoc. J'ai passé des nuits blanches pendant cette coupure après le match contre Montauban. Je sais que c'est la solution. Les joueurs et le staff doivent se responsabiliser." Admettant au passage avoir pris sans doute "un peu trop de place" sur certains points. Jeff Fonteneau a tenté dans la journée de samedi de faire changer d'avis l'ancien troisième ligne. En vain. "Je n'avais plus aucune solution. J'ai seulement pensé que la bonne était de me mettre en retrait pour créer un électrochoc. Le club est en danger. Je ne m'échappe pas, au contraire. Je me sacrifie pour ce club que j'aime."

Présent lors du match entre Agen et Biarritz

Plusieurs moments clés ont fragilisé l'édifice agenais récemment. La vente avortée déjà. Le recrutement effectué sur le tard et qui ne répondait pas franchement aux attentes du staff ensuite. Puis la rencontre à Biarritz. "Mon départ aurait pu se faire après ce match", précise d'ailleurs Goutta, avouant avoir eu une grosse discussion avec ses joueurs au sortir du naufrage vécu dans le Pays basque (défaite 29-9, NDLR).

Autre point sur lequel Bernard Goutta a voulu revenir : les déclarations de Jean-Baptiste Aldigé dans la presse, juste avant cette dernière rencontre, qui ont grandement énervé le manager et son président. Ce dernier regrettant que son homologue basque se soit "attaqué à un homme". D'ailleurs, les deux hommes ont tenu lors de cette conférence de presse à cocher d'une croix ce futur Agen-Biarritz, le 26 avril prochain. "Je viendrai voir un match. Notamment celui contre Biarritz. Je prendrai une loge. Le salaire évoqué dans la presse m'a permis de faire quelques économies. J'inviterai tous mes anciens amis de Biarritz. Jérôme Thion, David Couzinet, Dimitri Yachvili, Imanol Harinordoquy... Il me tarde ce match. Car à Biarritz, on parle de tout, on parle beaucoup du SUA, mais on ne parle pas des résultats du Biarritz olympique après le recrutement qui a été fait. Sachant que ce recrutement était prévu au SUA."

Persuadé que son départ sera bénéfique pour le club, Bernard Goutta a quitté le navire, "soulagé", deux ans jour pour jour après en avoir pris le capitanat.