L'incroyable performance de Raffaele Costa Storti, la défaite cruelle de Rouen, le bonus offensif in extremis de Colomiers... Les enseignements de la quinzième journée de Pro D2.

Un maul et puis c'est tout pour Dax

Les conditions météorologiques et les flaques d'eau sur le terrain laissaient entrevoir un match fermé et ce 0-0 à la mi-temps ne permettait pas de dire le contraire. Et si Dax a tenté des choses en première période, la défense montalbanaise ne permettait pas aux locaux d'inscrire le moindre point. En deuxième période même son de cloche bien que les deux équipes tentaient d'envoyer un peu plus de jeu, rien n'y faisait et aucun des deux buteurs ne récompensait les efforts. Et comme un symbole, ces avants dacquois qui au-delà du jeu au pied précieux de Séguy ont été ô combien importants dans cette rencontre inscrivaient le seul essai du match. Un maul concrétisé par Furno qui offrait la victoire au promu (7-0).

Voici tous les résultats de cette soirée de Pro D2 !https://t.co/LkNTNMPtZB — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) January 5, 2024

La routine pour Béziers et Costa Storti

Nous avons un peu l'impression de nous répéter semaine après semaine. Ce vendredi face à Aurillac, Béziers a de nouveau pris le bonus offensif à domicile et Raffaele Costa Storti a encore brillé (54-14). Cette fois-ci, c'est par un quadruplé que le prolifique ailier portugais s'est signalé. Comme un poisson dans l'eau au sien de cette formation biterroise qui aime jouer sur les extérieurs, Costa Storti a permis à son équipe de glaner le point de bonus offensif, bien aidé par l'essai de Samuel Marquès (tout aussi important dans la formation héraultaise). Une habitude à domicile, puisque c'est la quatrième fois de suite que les hommes de Pierre Caillet prennent cinq points chez eux. Il s'agit aussi de leur cinquième victoire de suite dans cette Pro D2. Béziers, c'est du très sérieux.

Pro D2 - Raffaele Costa Storti a inscrit un quadruplé face à Aurillac Icon Sport - Icon Sport

Vannes et le bonus en trompe- l’œil

Certes, Vannes a plutôt dominé sa rencontre face à Soyaux-Angoulême vendredi, surtout dans un second acte qui eut parfois des allures d'attaque-défense. Seulement, le leader de Pro D2 a souvent été dans le dur, incapable de faire péter le verrou angoumoisin sur sa pelouse de La Rabine. Menés au score durant une grande partie du match, les Bretons ont finalement fait craquer la défense adverse à 25 minutes de la fin de la partie. Exténués, les visiteurs ont multiplié les fautes et le RCV en a profité pour inscrire quatre essais et pour prendre le bonus offensif. Ce succès 28-16 ne doit tout de même pas masquer les difficultés locales lors du premier acte.

Le point du bonheur pour Colomiers

Il fallait y croire jusqu'au bout du côté de Colomiers ! Les Haut-Garonnais ont attendu la dernière seconde du match face à Nevers pour aller chercher un bonus offensif qui leur échappait jusqu'alors (28-3). Tout en maîtrise les hommes de Julien Sarraute se sont assuré la victoire petit à petit dans cette rencontre mais ont tout de même manqué de réalisme au moment de marquer des essais. Très solides en défenses, ils ont donc attendu les derniers instants pour marquer. À l'image de leur match, les locaux ont fait les choses dans l'ordre : d'abord un pilonnage en règle des avants avant d'écarter le ballon vers Vincent Pinto. Ce dernier marquait un essai qui valait un point au classement. Heureux, Colomiers réintègre le top 6.

Un coup de pied qui change tout pour Rouen

De la joie au déchirement, il n'y a parfois qu'un coup de pied. Il est dur d'en vouloir ce vendredi soir au malheureux Franck Pourteau, qui a su maintenir son équipe à flot grâce à ses pénalités en cours de match (5/5 face aux perches avant la dernière tentative). Mais il est sûr que son dernier tir au but aurait tout changé. Alors que Rouen avait passé son match à courir après le score et qu'il semblait difficile de voir le club normand revenir dans la partie face à des Montois qui avaient le bonus offensif en poche à la sirène, l'incroyable s'est produit lorsque Lucas Costa s'écroulait dans l'en-but pour permettre aux siens de revenir à un petit point. La suite, vous la connaissez. Pourteau manquait la transformation et Mont-de-Marsan l'emportait (20-21). Rouen est plus que jamais dernier de Pro D2.

Pro D2 - Franck Pourteau est le malheureux du match face à Mont-de-Marsan Icon Sport - Icon Sport

À Agen, l'électrochoc a marché

Autant prévenir directement : le succès d'Agen face à Valence-Romans (24-18) n'a pas été simple, loin de là. Parfois maladroits, les Lot-et-Garonnais n'ont jamais su se mettre à l'abri face à une vaillante équipe de Valence-Romans à Armandie. Malgré les essais de Sloan, Sosene-Feagai et Garrigues, les Agenais se sont fait peur en encaissant deux essais par Perret et Vargas. Orphelins de Bernard Goutta, qui a annoncé quitter le club pour que l'équipe bénéficie d'un électrochoc, les locaux ont eu le mérite de ne rien lâcher, jusqu'à cette dernière défense dans leur camp. Ils mettent ainsi fin à une série de deux défaites de suite et lavent un peu l'affront de la défaite face à Montauban.

Rien ne va plus pour le BO

Sixième défaite consécutive (8-23) pour le Biarritz olympique qui campe toujours dans la zone rouge. Malgré toute la bonne volonté des Basques et un petit regain d'énergie en deuxième période, les lacunes semblaient encore trop importantes pour parvenir à se défaire de Brivistes bien décidés à commencer cette nouvelle année en beauté. Cette nouvelle défaite enfonce donc le BO dans le bas du classement à deux points de Soyaux-Angoulême, premier non relégable. Les hommes de Pierre-Henry Broncan, eux, reprennent des couleurs et engrangent avec ce deuxième succès à l'extérieur de précieux points pour la suite !