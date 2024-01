Pro D2 - Ce vendredi soir, Mont de Marsan s'est imposé dans le match des extrêmes à Rouen. Dans le cadre de la quinzième journée de Pro D2 au Stade Robert-Diochon, les Montois ont disposé de la lanterne rouge du championnat, Rouen Normandie (20-21). Belle opération au classement pour le Stade Montois qui se retrouve au pied du podium. Alors qu'ils s'enfoncent encore un peu plus vers la relégation, les Rouennais auraient pu l'emporter sur une transformation manquée après la sirène de Franck Pourteau.

Des Rouennais en manque d'efficacité

Au Stade Robert-Diochon de Rouen, les Montois se sont imposés à l'extérieur ce vendredi soir contre Rouen Normandie (20-21) lors de la 15e journée de Pro D2. Dans ce match des extrêmes où la lanterne rouge du championnat recevait l'un des prétendants à la phase finale en fin de saison, ce sont les Rouennais qui ont pris le meilleur départ. Après une faute montoise du revenant Eroni Sau, Franck Pourteau a lancé les siens avec une première pénalité (3-0, 3e). Quelques minutes plus tard, Yoann Laousse Azpiazu tente de lui répondre mais l'arrière de Mont de Marsan manque sa tentative. Après de nombreuses mêlées, Willie Du Plessis récupère un ballon dégagé avant de trouver l'espace. Le ballon arrive jusqu'à Gatien Masse qui plante le premier essai de la rencontre sur l'aile gauche (3-7, 12e) avant la transformation de son arrière. Le match se poursuit et les Rouennais multiplient les offensives dans le camp adverse.

Après le quart d'heure de jeu, Maxime Sidobre trouve Taylor Gontineac après une touche. Le centre feinte l'espace et se défait de Gatien Masse au centre du terrain avant de faire parler sa vitesse et aller aplatir. Après visionnage vidéo, Mathieu Noirot n'accorde finalement pas l'essai après un écran. Franck Pourteau ramène néanmoins les Rouennais à un point sur l'action suivante (6-7, 19e). La première mi-temps se clôture avec une troisième pénalité de Franck Pourteau après la sirène à la suite d'une belle poussée rouennaise en mêlée (9-7, 40+1e). À noter que la fin de la première période a été marquée par le carton jaune d'Eroni Sau pour un coup de coude sur une relance.

Un doublé en cinq minutes de Van Jaarsveld

Si les joueurs de Sébastien Tillous-Borde ont bien terminé le premier acte, le début de la seconde période a été compliqué. Après une récupération dans le camp adverse, Gatien Masse pousse au pied mais Pablo Patilla-Berrio couvre. À la suite d'un contre-ruck, le ballon revient dans les mains de Torsten Van Jaarsveld qui aplatit tout en puissance (9-14, 42e) : la première de ses deux réalisations. Cinq minutes plus tard, les Montois négocient une touche dans les cinq mètres adverses et le talonneur vient inscrire son deuxième essai de la soirée après un ballon porté et une transformation de Yoann Laousse Azpiazu (9-21, 49e).

Entre les deux réalisations du Namibien, Eliès El-Ansari a laissé ses partenaires en infériorité numérique après un jeu déloyal et des échauffourées. Franck Pourteau a lancé l'offensive rouennaise au pied pour aller chercher la victoire et renverser Mont de Marsan (12-21, 53e) avant de ramener ses coéquipiers à un essai transformé du succès (15-21, 69e). Dans les dernières minutes de la rencontre, l'entrant Joris Pialot a laissé ses partenaires en infériorité numérique après un carton jaune (77e) avant que Lucas Costa n'inscrive l'essai libérateur ou presque. Auteur d'un sans-faute jusqu'à présent, Franck Pourteau a manqué la transformation de la victoire (20-21, 80+1e).

Avec cette courte défaite, Rouen Normandie reste lanterne rouge de Pro D2, à onze points de Soyaux-Angoulême, premier non relégable. Pour se relancer, les Rouennais se rendront à Brive vendredi prochain lors de la 16e journée. Dans le même temps, les Montois recevront le SU Agen dans un derby où ils auront l'occasion de confirmer la belle opération du soir avec une quatrième place au classement.