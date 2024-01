Pro D2 - Le CA Brive a fait la bonne opération de la soirée en s'imposant sur la pelouse du Biarritz Olympique. Au terme d'un match âpre mais maîtrisé, les Corréziens ont parfaitement entamé l'année 2024 avec un 2e succès à l'extérieur de la saison sur le score de 23 à 8.

Qui dit premier match de l'année, dit défaite interdite ! Cet adage valait sûrement un peu plus pour les Basques qui pointaient avant le coup d'envoi à la 15e et avant-dernière position du classement. Pour le CAB, que beaucoup présentaient pour LE favori de Pro D2, il fallait également prendre des points pour pouvoir rester au contact du top 6, voire l'intégrer. Mais avec une disette de 30 ans sur la pelouse d'Aguiléra, les hommes de Pierre-Henry Broncan avaient fort à faire face à une équipe biarrote sur la pente descendante mais encore pleinement mobilisée autour de son nouveau coach Simon Mannix.

Brive donne le tempo mais ne concrétise pas

La première période de ce match a été pleinement maîtrisée par les Corréziens qui ont certes concédé l'ouverture du score (3/0, 5e) mais qui ont mené le tempo durant les 40 minutes. Un grand frisson a d'ailleurs parcouru le stade à la 13e minute de jeu lorsque Tuivuaka, seul en bout de ligne à 2 mètres de l'en-but, échappa le ballon alors que le premier essai lui tendait les bras. Idem quelques instants plus tard lorsque Da Silva, tout en force, franchissait la ligne d'en-but biarrote mais ne parvenait pas à aplatir le cuir à cause de la bonne attitude des défenseurs. Malgré ces deux grosses occasions manquées, les Coujous restaient maîtres du jeu et à force de persévérance, réussissaient à faire sauter le verrou par l'intermédiaire d'Arnold (35e, 3/8). Il n'en fallait pas plus pour donner le sourire aux Brivistes tandis que les Biarrots s'enlisaient un peu plus alors que la pluie faisait son apparition juste avant la pause.

Biarritz hausse le ton mais le CAB maîtrise son sujet

La seconde période aura été moins déséquilibrée que la première bien qu'elle ait débuté en fanfare pour les Corréziens qui filaient dans l'en-but dès la 41e minute de jeu avec un essai de Galletier qui concluait une superbe action lancée sur une touche. Néanmoins, la réaction basque ne s'est pas fait attendre avec l'essai signé Joseph dès la 47e minute de jeu. L'Anglais permettait à son équipe de revenir à 8 à 13 mais surtout de scorer sur la première véritable opportunité biarrote de la soirée. Revigorés, les Basques ont eu un temps fort qui dura jusqu'à l'heure de jeu mais qui ne se concrétisa pas par de nouveaux points. En gestion, les Brivistes ont remis du gaz en fin de rencontre pour faire un break définitif avec un essai de Carbonneau (70e). La messe était alors dite.

Les Corréziens retrouvent des couleurs, Biarritz coule dangereusement

Ce succès, le premier en 30 ans en terres basques pour le CAB, est une aubaine pour les hommes de Pierre-Henry Broncan qui en profitent pour remonter à la 7e place de Pro D2, à égalité de points de Colomiers (6e). En revanche, la situation devient de plus en plus alarmante pour le BO qui enchaîne ici un 6e revers de rang et qui pointe désormais à la 15e place avec 24 unités, soit 2 de moins que le 14e (Angoulême). Le déplacement à Nevers lors de la prochaine journée sera presque décisif pour l'avenir de cette équipe !