Les Vannetais ont retrouvé le succès face à des Angoumoisins qui n'ont pas réussi à tenir l'intensité mise par les Bretons en seconde période. Le leader s'accroche à sa première place et prend 5 points d'avance sur Provence Rugby.

Quand on termine l'année avec trois défaites de suite, difficile de ne pas vouloir débuter 2024 en retrouvant le goût de la victoire. Ce vendredi, Vannes leader avait l'occasion de rappeler à tout le championnat que l'équipe qui a terminé 2023 n'est pas celle qui commence ce mois de janvier.

La précision de Glenat

Le premier quart d'heure de la première période aura été le plus intéressant. Corentin Glenat, dès les premières minutes, montrait aux spectateurs de la Rabine que la distance ne lui faisait pas peur. Une première fois à 50 mètres puis une seconde fois, quelques minutes plus tard, à plus de 40 mètres, avant de conclure son récital à 35 mètres. Le buteur charentais permettait à son équipe d'inscrire neuf précieux premiers points.

Mais l'action à retenir de cette première période, peu intéressante, elle était du côté des Bretons. Après une grosse séquence des locaux, Leafa permettait à son équipe d'inscrire le premier essai de la rencontre.

Dans une première période peu rythmée où les fautes techniques se multipliaient, c'est finalement Soyaux-Angoulême qui rejoignait les vestiaires en tête à la pause (7-9)

Une indiscipline corrigée

Les Vannetais, trop indisciplinés lors des quarante premières minutes et systématiquement sanctionnés ou presque, ont tout corrigé à la pause. On image que les hommes de Jean-Noël Spitzer ont assimilé rapidement les consignes de leur entraîneur.

Dès les premiers instants de la seconde période, le RCV ne ressemblait plus à l'équipe en place sur le terrain jusqu'à présent. Les passes étaient plus appliquées, les déplacements plus intelligents et logiquement, le leader de Pro D2 refaisait son retard au score dès la 52 ème minute de jeu. Une domination écrasante du RCV allait s'abattre sur le SAXV qui ne parvenait plus à suivre l'intensité mise par le leader.

Les Angoumoisins ont été contraints de multiplier les fautes (13 en seconde période) au contraire de Vannes qui avait réglé ce problème à la pause. Preuve de la domination des locaux, il aura fallu attendre la 74ème minute de jeu pour voir les Charentais rentrer dans les 22 mètres vannetais.

Dans un Stade de la Rabine comble, nos Vannetais débutent la nouvelle année avec une victoire bonifiée \ud83d\udc4a\ud83d\udca5#FiertéBretonne pic.twitter.com/0Et6YzBCVT — RUGBY CLUB VANNES (@RugbyClubVannes) January 5, 2024

Vannes inscrivait trois essais en seconde période (Kalamafoni 52', Boulier 64' et Pedemonte 72') et prenait le large. L'essai encaissé dans les dernières secondes ne changeait rien et Vannes remportait son premier match de 2024. Une victoire à confirmer désormais dès la semaine prochaine à l'extérieur contre Valence Romans.