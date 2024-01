Tom Écochard sera Perpignanais pour deux saisons supplémentaires. Le demi de mêlée de l'Usap (31 ans) est un historique du club sang et or et poursuit donc son aventure en Catalogne.

Tom Écochard reste à la maison. Le demi de mêlée de Perpignan a prolongé son contrat avec l'Usap jusqu'en 2026. À 31 ans, le numéro 9 catalan est un historique du club sang et or et cumule plus de 200 matchs sous le maillot perpignanais. Cette saison, Tom Écochard a pris part à dix rencontres dont six en tant que titulaire. Arrivé en Catalogne en 2009 après être passé par Narbonne, le demi de mêlée français s'est imposé comme un cadre de l'effectif perpignanais, lui qui a connu la Pro D2 sous le maillot sang et or.

Comme les deux dernières saisons, l'Usap tentera de sauver sa peau en Top 14 et reste sur un exploit sur la pelouse de Castres. Pour rappel, Perpignan a également annoncé la signature du pilier gauche de Clermont Giorgi Beria en vue de la saison prochaine.