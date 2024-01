Comme chaque semaine, découvrez les meilleures déclas des acteurs du Top 14. Pour cette 11ème journée, Bru remercie les "Dieux du rugby", Couilloud peut souffler un grand coup tandis que Mola positive malgré la défaite à la Rochelle.

Ollivon : "Les joueurs ressentent que le club va dans la bonne direction"

Troisième du championnat, Toulon est dans une bonne dynamique et, avec de la continuité, peut espérer être en course à la mi-juin. Après le succès brouillon mais précieux face au Stade français, Charles Ollivon a pris de la hauteur sur ce que fait le RCT depuis plusieurs mois maintenant. "Il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis plus d’un an. Le club a pris un virage, je pense que c’est le bon. Des choses se passent en interne. Le club a envie d’avancer. Ce n’est pas toujours facile de faire les bons choix. On prend les bonnes décisions. Les joueurs ressentent que le club va dans la bonne direction. On a évolué dans notre mentalité au sein du groupe. Elle est meilleure que l’an dernier. On travaille mieux."

Boudehent : "Ça va le faire, on en est tous profondément persuadés"

Côté Rochelais, c'est un des artisans majeurs, auteur d'une performance de haut niveau, qui a pris la parole après la victoire face au Stade toulousain. Paul Boudehent, placé au centre de la troisième ligne alors qu'Alldritt faisait son retour sur le banc, a été percutant et a amené les siens dans son sillage. Ce regain de forme ravi le jeune maritime après une période plus délicate pour les siens en décembre, défaits au Cap, face au Leinster et à Paris. "Nous avons fait de très grandes choses ensemble et on a encore toutes les clés pour réussir. Ce n’est pas parce que l’on a raté quelques matchs que nous ne sommes pas capables de basculer. Nous avons tout en main. Ça va le faire, on en est tous profondément persuadés."

Couilloud : "Un ouf de soulagement !"

Ils se sont fait très peur les Lyonnais ce samedi face à Montpellier. Le drop manqué de Louis Carbonel sur la sirène a soulagé tous les joueurs du Lou qui ont tremblé. Les Rhodaniens sont dans une période compliquée, actuellement douzième du championnat. Une victoire qui vaut cher et dont le capitaine Baptiste Couilloud à bien conscience. "Nous avons tous envie de passer cette période de fêtes avec le sourire en famille. Pour Noël, c’était râpé, il fallait au moins pouvoir passer le réveillon avec le sourire. Oui, c’est un ouf de soulagement, surtout dans les conditions dans lesquelles nous avons gagné aujourd’hui."

Bru : "Les Dieux du rugby étaient avec nous"

Et visiblement les Dieux aiment le spectacle ! En effet, sur la pelouse du stade Marcel-Michelin, les joueurs de Clermont et de Bordeaux s'en sont donné à cœur joie (35-40). Et à la fin, c'est Bordeaux qui l'emporte, grâce à un grand Maxime Lucu et un redoutable Madosh Tambwe. Pete Samu, entré en jeu, a offert la victoire dans les derniers instants au terme d'un chassé-croisé à couper le souffle. Son manager Yannick Bru est revenu sur cette folle fin de match. "C’est la deuxième fois que nous l’emportons à l’extérieur sur un exploit individuel de ce genre et je pense vraiment que ce soir, comme à Oyonnax, on n’aurait pu ne pas gagner. Sauf que les dieux du rugby étaient un peu avec nous..."

A lire aussi : Top 14 - "Il faut bien stigmatiser quelqu’un" : Mola répond aux sifflets à son encontre après la Rochelle - Toulouse

Mola : "On ne perd pas notre temps"

Venu à la Rochelle avec une composition d'équipe remaniée bien que très compétitive, le Stade toulousain s'est incliné nettement. Un turn-over que le manager toulousain Ugo Mola assume et revendique, pour le bien de ceux au repos mais aussi et surtout pour la progression de ceux qui ont pu acquérir du temps de jeu supplémentaire. Pour lui, pas de perte de temps dans ces matchs-là. "Non, on ne perd pas notre temps. Il nous manque une ou deux victoires pour ne pas avoir à laisser trop d’énergie mais on connaît tous les contraintes de ce championnat. Le résultat immédiat peut paraître malheureux et on peut se poser la question d’avoir fait tourner autant mais certains garçons, que j’ai vus ce soir, vont exister chez nous dans peu de temps."