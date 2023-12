Dans une rencontre ouverte mais marquée par des imprécisions techniques, Toulon s'est imposé à domicile contre le Stade français sur le score de 19-5. Les Varois remontent à la troisième place du championnat et doublent leurs adversaires du jour.

Qu'elle fut longue à obtenir cette septième victoire en Top 14 pour Toulon. Dominateurs et devant au score durant toute la rencontre, les Toulonnais ont dû patienter jusqu'à la 75ème minute pour inscrire un essai qui a libéré un stade Mayol plein à craquer.

Jaminet dans tous les bons coups

Il était attendu avant la rencontre, le numéro 15 du RCT, Melvyn Jaminet n'est pas passé à côté de son match. Il n'aura d'ailleurs fallu attendre que quatre petites minutes pour voir l'international français inscrire ses premiers points en rouge et noir en Top 14. Le buteur se montrait très précis au pied en inscrivant quatre pénalités et une transformation. Il ne manquait les perches qu'à une seule reprise durant la partie. Son compère Joris Segond était lui beaucoup moins en réussite avec un 0/3 au pied.

Dans un match où l'intensité n'a pas manqué, les Varois ont su profiter des maladresses parisiennes pour prendre les devants rapidement. Les deux équipes retournaient aux vestiaires avec un score de 6-0 en faveur des locaux.

Un essai libérateur à 5 minutes du terme

Si l'intensité était toujours bien présente dans cette seconde période, contrairement aux 40 premières minutes, le Stade Français décidait enfin de mettre du rythme dans cette partie. Les soldats roses étaient les plus offensifs en ce début de deuxième acte. Une attitude payante puisqu'un bon travail de Romain Briatte et de Lester Etien permettait à Dakuwaqa de recevoir le ballon sur le côté droit et de filer à l'en-but pour inscrire le premier essai de la rencontre contre le cours du jeu.

Piqués au vif, les locaux décidaient de redoubler d'effort et d'appuyer sur les difficultés parisiennes. Les fautes se multipliaient du côté du club de la Capitale et malgré l'essai inscrit, le score était de 12 à 5 en faveur de Toulon à dix minutes du terme. Le coup de massue tombait moins de cinq minutes plus tard pour Karim Ghezal et ses joueurs. Réduite à 14 suite à un carton jaune, la défense des soldats roses craquait face à la puissance varoise. Fainga'anuku inscrivait son premier essai sous le maillot toulonnais et libérait un stade Mayol en feu qui attendait de pouvoir hurler depuis le début de la rencontre.

S'il fut difficile à obtenir, ce succès permettait à Charles Ollivon d'avoir le sourire au micro de Canal + à l'issue de la rencontre :C'est la guerre tous les week-ends. On a du mal à scorer mais c'est important de gagner contre une équipe à la lutte avec nous au classement. On est à la lutte avec eux. Comptablement on fait une belle opération devant notre public qui a répondu présent. On a encore du travail car ça a été très compliqué mais on va s'en contenter."

Cette victoire 19 à 5 permet à Toulon de terminer l'année 2023 à la troisième place et toujours invaincu à domicile. De son côté, le Stade Français chute du podium et se retrouve cinquième avant le match de demain.