Cette semaine, l’œil avisé de notre consultant Xavier Garbajosa s’attarde sur la prestation du demi de mêlée bordelo-béglais Maxime Lucu, qu’il espère voir débuter le tournoi des 6 nations en tant que titulaire…

Franchement ? J’ai pris un plaisir incroyable devant le dernier Clermont-UBB : soixante-quinze pointsmarqués, huit essais aplatis, des attaques innombrables et un suspense haletant. Tout ça un 29 décembre et sur un terrain supposé lourd ! Waouh, chapeau, messieurs ! Depuis quelque temps, j’ai d’ailleurs l’impression que les équipes du Top 14 se sont adaptées à la radiographie des joueurs du championnat et ce basculement se ressent, du point de vue du spectacle.

Regardez le match entre Oyonnax et Pau ayant précédé l’affiche qui nous occupe : sous une flotte incessante, j’ai pourtant vu des mecs tenter des passes après contact, relancer depuis leur propre en-but, chercher les 15 mètres adverses sur des premiers temps de jeu et aplatir des essais magnifiques, celui de l’ailier Daniel Ikpefan en étant la parfaite illustration. Tout ça correspond à ma vision du rugby. C’est une promotion magnifique du Top 14 et ça n’empêche pas, lorsque les circonstances l’exigent, de basculer sur des rencontres plus stratégiques et des combats de chiens. De façon globale, notre championnat mérite donc d’être aimé : il est un beau produit parce qu’à la fois spectaculaire, acharné, indécis et très disparate, d’un match à l’autre. Tout le monde peut y trouver son compte.

Un mec comme lui, ça vaut deux…

Quoi d’autre ? Vendredi soir, j’ai vraiment trouvé Maxime Lucu exceptionnel. Je l’ai badé, oui. Au-delà de son coup d’éclat sur le premier essai de Madosh Tambwe, il a trouvé des touches de cinquante ou soixante mètres sur les sorties de camp, bien collé au ballon, été parfait dans l’exercice des tirs au but. Lucu, c’est un leader exceptionnel et la logique voudrait à mes yeux que le remplaçant d’Antoine Dupont lors du dernier Mondial démarre donc le prochain Tournoi des 6 Nations : sportivement, le demi de mêlée bordelais a depuis le début de saison ôté les doutes que certains pouvaient encore avoir à son sujet. Un mec comme lui, ça vaut deux…

L’UBB a un guide… et de sacrés soldats

À mon sens, Lucu symbolise plus généralement la confiance entourant cette équipe bordelo-béglaise depuis quelques semaines. Lorsqu’il amorce cette relance de son en-but ou presque, en début de match, la logique aurait pourtant voulu qu’il dégage loin au pied, les Clermontois étant tout près de sa ligne : là, il choisit de faire un crochet, puis deux, perce et laisse Madosh Tambwe faire le reste. Tambwe ? Quand tu vois la concurrence qu’il a à son poste - l’éclosion de Louis Bielle-Biarrey, l’arrivée de Damian Penaud ou la forme de Pablo Uberti - il pourrait douter, gamberger. Tu parles !

Après avoir reçu le cadeau de Lucu sur l’extérieur, il a accéléré sur trente mètres, posé un crochet intérieur à Alivereti Raka et aplati un essai magnifique. De l’extérieur, j’ai l’impression que la confiance irradie de cette équipe et que les joueurs, quels qu’ils soient, s’en nourrissent et participent au festin. Lucu, c’est le guide. Mais il est aussi entouré de sacrés soldats, en Gironde… Aux prémices de 2024, l’UBB n’a donc plus rien d’une surprise : ce que cette équipe a réalisé vendredi soir à Clermont a marqué les esprits. Enfin, elle a moins marqué le mien…