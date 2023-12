Bonjour et bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct commenté la rencontre entre Castres et Perpignan, comptant pour la 11e journée de Top 14.

C'est la dernière rencontre de l'année civile 2023 ! Les Castrais, sixièmes avant le début de la rencontre, comptent 28 points au classement et sept longueurs de retard sur la première place. Les hommes de Jérémy Davidson restent sur deux défaites, à Edimbourg en Challenge Cup et à Montpellier en Top 14. Mais sur leur pelouse de Pierre-Fabre, ils sont intraitables en Top 14 : cinq succès sur cinq possibles et trois bonus offensifs obtenus. Les Tarnais voudront finir l'année en beauté.

D'autant que face à eux se dresse une équipe mal en points, au classement du moins. 13 unités au compteur et une treizième place toujours inconfortable. Les Catalans sont en danger, et le bonus défensif de Montpellier à Lyon hier samedi ne fait pas leurs affaires. Plus qu'un point d'avance sur la zone rouge. Si la victoire face à Bayonne à Aimé-Giral a fait du bien dans les têtes, le déplacement qui s'annonce ce dimanche 31 décembre s'annonce périlleux.

La rencontre du jour sera arbitrée par M. Praderie.