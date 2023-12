Victime d'une rupture d'un ligament croisé du genou en mai dernier, Léo Berdeu devrait enfin retrouver le chemin des terrains. L'ouvreur du Lou pourrait faire son retour en Investec Champions Cup pour la réception du Connacht le 13 janvier à 14 heures.

Voilà plus de sept mois que Léo Berdeu soigne son genou. Après de longs mois de travail l'ouvreur lyonnais pourrait retrouver ses coéquipiers très rapidement. "Je suis dans les clous !", assure-t-il dans les colonnes du Progrès. Léo Berdeu devrait reprendre les entraînements collectifs cette semaine pour préparer un retour lors de la troisième journée de l'Investec Champions Cup. Le demi d'ouverture espère pouvoir figurer dans l'équipe qui affrontera le Connacht le 13 janvier à 14 heures.

Un ancien athlète au soutien

Pour retrouver les terrains au plus vite Léo Berdeu a mis toutes les chances de son côté en faisant appel à un ancien athlète français. Emmanuel Biron, spécialiste du 100 mètres est intervenu pour permettre au Lyonnais de travailler sa course et d'optimiser sa rééducation. Un soutien précieux qui devrait le mener vers une reprise plus sereine.

Pour rappel le demi d'ouverture du Lou s'était blessé lors d'un match face à Perpignan en fin de saison dernière. Le numéro dix avait dû laisser ses coéquipiers après un plaquage appuyé d'un joueur catalan. Une rupture d'un ligament croisé du genou qui mettait fin à sa saison. La dernière apparition du Lyonnais sur les pelouses du Top 14 remonte donc au 6 mai 2023. Léo Berdeu n'avait donc pas pu participer aux phases finales et au match de barrage face à Bordeaux. S'il retrouve les terrains face au Connacht, 252 jours se seront écoulés depuis sa dernière apparition sous le maillot du Lou.